體育 即時新聞

中職》林安可真的超扯！ 當年李凱威聽過一個「傳說」

2025/11/23 17:29

味全龍李凱威。（記者陳志曲攝）味全龍李凱威。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕統一獅林安可加盟日本職棒西武獅，2026年將翻開旅日新篇章，味全龍當家二壘手李凱威是林安可在文化大學小一屆的學弟，李凱威說，「我剛進文化大學棒球隊有聽過一個傳說，有一場對國體，好像是大比分的比賽，總教練廖敏雄就叫安可學長上去代打，結果就打全壘打，他都沒有練打擊喔，完全沒練，就打全壘打，真的是天生麗質。」

多年前林安可接受本報採訪時曾透露，大學時期正式比賽唯一1次打擊是在2016年春季聯賽對戰國體大，當時打到後面文化大比分領先，教練團就取消張閔勛指定打擊，由他上場打擊，「記得這是我在文化唯一1次在正式比賽打擊，結果就擊出全壘打，投手是劉軒荅。」

林安可超能打，李凱威說，不會很驚訝，因為林安可在南英商工就很會打，當時有對戰過，以高中生來講力量真的很大，林安可上大學都在做投手專項的訓練，完全沒碰球棒，「以前覺得安可或許會以投手身分旅外發展，球速很快，只是控球比較不好，那時候他比較想要投球。」

李凱威認為，林安可絕對是強打者，可以挑戰層級更高的投手，旅日發展應該沒問題，打擊動作不用想太多，就照現在的方式打就好，聽傳聞說台灣球員去日本會被改動作，其實不要改林安可的動作應該會打得很好。

