日職》明年年薪暴漲150％！ 中日龍守護神松山晋也成隊史最速億元男

中日龍守護神松山晋也。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕中日龍守護神松山晋也今天與球團完成續約，年薪從本季5000萬日圓，大幅上漲7500萬，明年年薪達到1億2500萬日圓，入團第3年就成為億元男，刷新隊史和育成球員的聯盟紀錄。

松山晋也在2020年育成球員選秀會以第一指名加盟中日龍，隔年成為球隊的牛棚大將，2024年拿下43個中繼點（HP，中繼成功+勝投），與阪神桐敷拓馬並列央聯中繼王。松山今年因R.馬丁尼茲（Raidel Martinez）轉隊到巨人後，被任命為新任終結者，繳出生涯代表作，單季46次救援成功，追平央聯最多紀錄，與R.馬丁尼茲並列救援王。松山晋也本季出賽53場，累積0勝1敗、46場救援成功和5個中繼成功，合計52.2局投出72次三振，防禦率只有1.54。

請繼續往下閱讀...

松山晋也入團第3年的年薪就突破1億元大關，超越2002年岩瀨仁紀入團4年的隊史紀錄，1億2500萬日圓也是隊史最貴，而他做為育成選手出身，同時也打破2010年讀賣巨人強投山口俊所創下的入團第5年最速紀錄。

松山晋也對於此次調薪感到非常開心，他表示，自己還想追求更高的目標，首先最想感謝球探八木智哉先生，從默默無名時就一直來看他投球，才能讓自己能站在這裡，雖然還有很多要努力的地方，但現在真的很感謝他。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法