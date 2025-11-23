自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

TPVL》對手到底在哪？連莊直落三伊斯特收下開季15連勝

2025/11/23 17:54

吳宗軒、汪秉勳（連莊提供）吳宗軒、汪秉勳（連莊提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕TPVL台中連莊今天前往天母踢館沒遇到太大難題，以25：21、25：23、25：19擊敗台北伊斯特，喜收開季15連勝。

快攻手汪秉勳昨日輪休一天，今日重新披掛先發，但他表示自己的狀況未達最佳狀態，「身體還沒有完全恢復到最好，但已經比前陣子好很多。原本就安排禮拜六讓我休息、調整，未來怎麼安排還不確定。」談到與隊友「學弟」蔡秉諺的輪替，汪秉勳毫不吝於讚賞：「他本來就有一定的能力，第一年就能打出這樣的表現，我覺得他很棒，而且完全不怯場！能力不用質疑，我最想稱讚的是他的心態，有些人第一年上場會緊張，但他沒有。」

接下來連莊將迎來連續三週的主場賽事，汪秉勳向球迷喊話：「希望我們把連勝繼續延續下去，把勝利留在主場，也謝謝球團用心經營主題週，希望大家可以一起進場，會有很多驚喜！」對於球隊寫下驚人的 15 連勝，同時背號也是 15 號的汪秉勳，坦言這是超乎預期的成果：「沒有想過職排第一年就能有這樣的紀錄，真的很不容易，連勝越多一定會有壓力，但我們球員不會去想太多，就是專注在場上！」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中