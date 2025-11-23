TPVL》對手到底在哪？連莊直落三伊斯特收下開季15連勝

吳宗軒、汪秉勳（連莊提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕TPVL台中連莊今天前往天母踢館沒遇到太大難題，以25：21、25：23、25：19擊敗台北伊斯特，喜收開季15連勝。

快攻手汪秉勳昨日輪休一天，今日重新披掛先發，但他表示自己的狀況未達最佳狀態，「身體還沒有完全恢復到最好，但已經比前陣子好很多。原本就安排禮拜六讓我休息、調整，未來怎麼安排還不確定。」談到與隊友「學弟」蔡秉諺的輪替，汪秉勳毫不吝於讚賞：「他本來就有一定的能力，第一年就能打出這樣的表現，我覺得他很棒，而且完全不怯場！能力不用質疑，我最想稱讚的是他的心態，有些人第一年上場會緊張，但他沒有。」

接下來連莊將迎來連續三週的主場賽事，汪秉勳向球迷喊話：「希望我們把連勝繼續延續下去，把勝利留在主場，也謝謝球團用心經營主題週，希望大家可以一起進場，會有很多驚喜！」對於球隊寫下驚人的 15 連勝，同時背號也是 15 號的汪秉勳，坦言這是超乎預期的成果：「沒有想過職排第一年就能有這樣的紀錄，真的很不容易，連勝越多一定會有壓力，但我們球員不會去想太多，就是專注在場上！」

