樸城盃軟式棒球賽全國45隊參賽 新街、麗林奪冠

全國45支球隊齊聚嘉義參加「樸城盃軟式棒球錦標賽」。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市是台灣三級棒球重要培育據點，嘉義縣體育會、嘉義縣家長協會及朴子市體育會舉辦「樸城盃軟式棒球錦標賽」，本週登場，今年共有來自全國45支球隊參賽，吸引眾多球迷與家長到場支持，經激烈比拚，今天成績出爐，U10組第一名為南投縣新街國小，U12組則由新北市麗林國小奪冠。

「樸城盃軟式棒球錦標賽」已邁入第五屆，是全國知名賽事，朴子市長吳品叡及縣議員黃嫈珺前來觀賽，吳品叡說，朴子市致力打造最友善的少棒城市，棒球賽事讓孩子們切磋球技，促進城市與全國隊伍的交流，感謝所有教練、家長與志工的努力，讓賽事更加順利，為朴子市帶來熱鬧精彩的棒球盛事。

請繼續往下閱讀...

黃嫈珺說，樸城盃已成為全國具代表性的少棒交流舞台，年年都有亮眼表現，可看見孩子們在比賽中展現出堅毅、團隊精神與運動家風範；嘉義縣家長協會理事長劉芳君表示，透過比賽，孩子不只收穫技術，更獲得勇氣、自信與難忘的成長經驗。

經過激烈比拚，今天賽事完成，U10組第一名南投縣新街國小、第二名台中市北勢國小、第三名嘉義縣大崎國小、台中市萬豐國小；U12組第一名新北市麗林國小、第二名高雄市熊快樂棒球隊、第三名高雄市閃耀之星、台中市四德國小。

南投縣新街國小奪得U10組第一名。（記者林宜樟攝）

U12組由新北市麗林國小奪冠。（記者林宜樟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法