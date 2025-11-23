自由電子報
自由車》杜志濠個人公路賽摘金落淚 用勝利向馮俊凱致敬

2025/11/23 19:34

杜志濠奪金圓夢。（圓創運動行銷提供）杜志濠奪金圓夢。（圓創運動行銷提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕全國自由車公路錦標賽暨國手選拔賽今在台東落幕，週六個人計時賽封王的「濠小子」杜志濠，隔天乘勝追擊個人公路賽再添金喜，賽後他感動爆哭，頻呼要用勝利向生病休兵的「台灣一哥」馮俊凱致敬。

「我要將這面金牌送給沒辦法參賽的凱哥！」杜志濠週日在個人公路賽男子菁英組172.5公里長征中後勁十足，最後30公里突圍單飛，首度奪冠也成為自去年馮俊凱之後的第2位雙冠王，領獎時「濠小子」釋放緊繃情緒，一度喜極而泣激動落淚，尤其自己去年全錦賽也因EB病毒感染而被迫休兵，「回想這一路走來真的不容易，這樣的勝利模式或許受到凱哥的啟發吧，因為他也好幾次這樣單飛進來。凱哥沒下場很可惜，像我去年也經歷生病低潮，特別想把這一勝送給他。」

杜志濠已經在全錦賽個人計時賽5度掄元，但是過去個人公路賽始終未能奪冠，去年鍍金的馮俊凱此次因急性肺炎退出，「濠小子」展現接班人氣勢，把握機會率先衝抵終點，「教練常說，個人公路金牌才算是最純的，其實我每天都在夢想這一刻，過去好幾次錯個機會，今天終於如願了。」

