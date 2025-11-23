日職》養樂多2025球迷感謝祭 驚喜宣布「燕九郎」下季回歸

東京養樂多燕子今（23） 日證實，球隊人氣吉祥物「燕九郎」將在下個賽季重返球場。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京養樂多燕子的人氣吉祥物「燕九郎」（つば九郎），今年2月因擔任30年的操偶師（內餡、中之人）病逝，讓球團暫時暫停「燕九郎」所有活動，噩耗讓球迷們悲痛不已。今（23） 日下午，東京養樂多在球迷感謝祭活動宣布，「燕九郎」將在明年賽季回歸，消息讓現場球迷與大批網友驚喜不已。

綜合日媒報導，養樂多新任監督池山隆寛新，在球迷感謝祭等球員向球迷致意後，先是擺出吉祥物「燕九郎」專屬姿勢「雙手揮動翅膀」，接著大聲宣布：「它下個賽季就會回來！希望大家能和他一起為球隊加油，持續支持球員們的表現」，身後大螢幕也立即投放出「燕九郎」的身影，讓東京明治神宮球場內的所有球迷瞬間歡聲雷動。

請繼續往下閱讀...

報導指出，陪伴球隊超過30年、帶給無數球迷歡樂回憶的「燕九郎」，今年2月初因為長期擔任「燕九郎」的操偶師身體不適，暫停所有活動休息，然而同月19日養樂多悲痛證實操偶師病逝，同時為了感謝這名操偶師為「燕九郎」塑造經典形象，宣布「燕九郎」不會出席2025賽季的任何活動，改由其妹妹「燕美」接下球團吉祥物重任。

今年6月，多名股東在養樂多股東會中，強烈懇求「燕九郎」能再度回歸球場，哪怕以「不同方式」回歸也可以。對此，球團社長林田哲哉回應會慎重評估「燕九郎」的「再登場」的方式，也請球迷拭目以待；球團官網則多次對球迷承諾，會珍惜粉絲們對「燕九郎」的感情，將持續討論「燕九郎」的未來活動規劃，以及持續販售周邊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法