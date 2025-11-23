自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》名模女友扮成「高錦瑋」小高：身高有點不像

2025/11/23 21:01

高錦瑋女友陳詠芯。（TPBL提供）高錦瑋女友陳詠芯。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園雲豹今全場投進13顆三分球，加上防守端籃板球比對手多抓20個，終場就以100：77大勝來訪的新北中信特攻，拿下主場2連勝，續居聯盟龍頭，主帥羅德爾肯定子弟兵表現。

雲豹昨天因團隊3分球投19僅中4顆、命中率僅21.1％，今日成功修正準星，團隊結束8天4戰的密集賽程，羅德爾指出，球隊其實表現很不錯，除了禮拜三不敵海神一戰狀況稍微下滑，「但昨天與國王比賽就有回升，今天又能贏得比賽，為團隊感到驕傲，只是球季才剛開始，大家還是需要再加油。」

曹薰襄連2天替補上場，今天再度傳出全隊最多次的8次助攻，連2天表現優異，他說：「其實我從板凳出發，可以用更好的方式與方向去看球隊現階段需要什麼，讓我在上場時能夠更好的幫助球隊進步，以及取得更好的節奏。」

主控高錦瑋全場10投5中拿下本土最高19分，他表示，今天這場比賽上半場雙方比分非常接近，但下半場透過積極防守以及鞏固籃板的方式來面對對手，才能贏得比賽，他說：「今年在與特攻對戰時，我們球的流動、防守上都做得非常好，這也是能夠獲勝的原因。」

值得一提的是，高錦瑋的名模女友陳詠芯今呼應雲豹的主題日變裝派對，也特地扮成小高到場，高錦瑋賽後笑說，「身高有點不像，但其他滿像的」，至於陳詠芯參加中場休息時的比賽還拿下勝利，他則虧女友，「不要欺負小朋友。」

高錦瑋。（TPBL提供）高錦瑋。（TPBL提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中