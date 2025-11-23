TPBL》名模女友扮成「高錦瑋」小高：身高有點不像

高錦瑋女友陳詠芯。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園雲豹今全場投進13顆三分球，加上防守端籃板球比對手多抓20個，終場就以100：77大勝來訪的新北中信特攻，拿下主場2連勝，續居聯盟龍頭，主帥羅德爾肯定子弟兵表現。

雲豹昨天因團隊3分球投19僅中4顆、命中率僅21.1％，今日成功修正準星，團隊結束8天4戰的密集賽程，羅德爾指出，球隊其實表現很不錯，除了禮拜三不敵海神一戰狀況稍微下滑，「但昨天與國王比賽就有回升，今天又能贏得比賽，為團隊感到驕傲，只是球季才剛開始，大家還是需要再加油。」

請繼續往下閱讀...

曹薰襄連2天替補上場，今天再度傳出全隊最多次的8次助攻，連2天表現優異，他說：「其實我從板凳出發，可以用更好的方式與方向去看球隊現階段需要什麼，讓我在上場時能夠更好的幫助球隊進步，以及取得更好的節奏。」

主控高錦瑋全場10投5中拿下本土最高19分，他表示，今天這場比賽上半場雙方比分非常接近，但下半場透過積極防守以及鞏固籃板的方式來面對對手，才能贏得比賽，他說：「今年在與特攻對戰時，我們球的流動、防守上都做得非常好，這也是能夠獲勝的原因。」

值得一提的是，高錦瑋的名模女友陳詠芯今呼應雲豹的主題日變裝派對，也特地扮成小高到場，高錦瑋賽後笑說，「身高有點不像，但其他滿像的」，至於陳詠芯參加中場休息時的比賽還拿下勝利，他則虧女友，「不要欺負小朋友。」

高錦瑋。（TPBL提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法