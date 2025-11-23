自由電子報
體育 棒球 中職

中職》味全龍大巨蛋球迷感謝祭 近萬名龍迷到場熱情參與

2025/11/23 21:19

味全龍是第一個在大巨蛋舉辦球迷感謝季的球隊。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕本季味全龍主場進場球迷達69萬7087人，平均每場1萬1618人，雙雙創下隊史新高紀錄。為了感謝球迷一整年的熱情支持，今年粉絲感謝祭首度移師至台北大巨蛋舉辦，成為中職第一隊在大巨蛋辦球迷感謝祭的殊榮，吸引近萬名龍迷到場，齊聚一堂共享這場年度盛典。

今年感謝祭活動內容更加豐富，場地規劃多區互動體驗，讓大小球迷都能沉浸於專屬於龍隊的棒球氛圍。主舞台由 Dragon Beauties 小龍女、球員以及歌手輪番上陣，帶來精彩演出與熱情歌聲，讓現場氣氛從午後一路嗨到夜晚。

草地漫遊體驗區與球隊，及球場設施參觀區更是人氣最矚目的兩大亮點，由球員親自陪同球迷體驗打棒球的樂趣，帶領大家登上投手丘、走進打擊區，完整重現選手在場上的視角，替許多球迷實現「踏上球場」的夢想。

味全龍全體隊職員與球迷合影。（記者陳志曲攝）

現場也首度開放 PitchCom 體驗，球迷戴上裝置即可聽到投捕配球的即時指令，深度體驗職業球員在比賽中的臨場節奏與壓力，成為今年最具教育性與新鮮感的互動活動。球員女孩簽名會更是熱度破表，許多球迷為了與心中最喜愛的球員與小龍女近距離互動、獲得珍貴簽名，在現場留下滿滿感動與驚喜。

味全龍球團表示：「今年特別選在臺北大巨蛋舉行，就是希望以更舒適、更具規模的空間回饋球迷的陪伴。不論天母主場或臺北大巨蛋，我們都感受到龍迷滿滿的支持。今年能創下隊史觀眾新高，都是因為大家的熱情。感謝祭是一個結束，也是下一季的開始，我們會持續努力，帶給球迷更多感動。」

活動最後在全場球迷一同於台北大巨蛋夜光遊行的歡呼聲中圓滿落幕，象徵味全龍與龍迷攜手邁向新賽季的嶄新篇章。

味全龍啦啦隊小龍女與球迷開心互動。（記者陳志曲攝）

味全龍啦啦隊小龍女與球迷開心互動。（記者陳志曲攝）味全龍啦啦隊小龍女與球迷開心互動。（記者陳志曲攝）

味全龍舉行球員簽名會，徐若熙（右一）的座位前大排長龍。（記者陳志曲攝）

味全龍林智勝（右）與張祐銘（左）。（記者陳志曲攝）

味全龍啦啦隊簽名會。（記者陳志曲攝）

味全龍李超（左）擔任一日球迷，給啦啦隊簽名。（記者陳志曲攝）

味全龍是第一個在大巨蛋舉辦球迷感謝季的球隊。（記者陳志曲攝）味全龍是第一個在大巨蛋舉辦球迷感謝季的球隊。（記者陳志曲攝）

味全龍啦啦隊小龍女化身公主帶來演出。（記者陳志曲攝）

味全龍林智勝（右）與球迷合影。（記者陳志曲攝）

