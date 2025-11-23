自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》昔日特攻歐陸雙塔再續前緣！高雄海神宣布克力斯加盟

2025/11/23 21:17

克力斯加盟高雄全家海神。（高雄海神提供）克力斯加盟高雄全家海神。（高雄海神提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕高雄海神今宣布克羅埃西亞大前鋒「KK」克力斯（Kristijan Krajina）加盟，將與昔日特攻隊友艾德再續前緣。

克力斯生涯效力過拉脱維亞、羅馬尼亞、瑞士、比利時、波蘭等聯賽，2022年轉戰亞洲，與艾德穩健的歐陸連線幫助特攻奪下T1冠軍，上季在特攻繳出場均14.5分、10.1籃板、2.1助攻表現，本季返鄉效力杜布拉瓦隊（Dubrava Furnir），場均9.3分、6.6籃板、1.3助攻。

34歲的克力斯除了期待與艾德再續前緣，也對與海神隊友並肩作戰感到興奮，他不忘打趣說：「回到台灣感覺很棒，期待在海神球迷面前出賽，這次是主隊身分不再是客隊了！」

過去3年與海神交手不少次，克力斯表示，目標就是盡力幫助海神拿下勝利，「海神的球風就是永不放棄，團隊籃球。儘管20分落後，總能抓住逆轉機會，每次都是硬仗。陣中也有許多優秀本土球員，即使遭遇傷兵潮，總會有人挺身而出。」

對於球迷熟悉的歐陸雙塔將再現，克力斯表示，「很興奮能再度與艾德同隊，我們曾攜手完成不少成就，希望到海神也能複製表現。」

