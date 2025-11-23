足球》YAMAHA CUP台北預賽 BT SPIRIT閃電羊首闖全國決戰

〔記者梁偉銘／台北報導〕第16屆YAMAHA CUP快樂踢球趣兒童足球賽台北站預賽，本週末在迎風足球場進行，共48支球隊競爭3席全國總決賽門票，由BT SPIRIT閃電羊、B.F.C U12、Taipei PlayOne U11首度出線。

BT SPIRIT閃電羊以6：0強壓Taipei PlayOne U11，首次進軍全國賽，也是隊史重要突破，教練許文瀚表示，關鍵在於全隊保持平常心，讓小球員專注做好該做的事，「正常發揮，他們一定能晉級。」其實這批球員五年級曾挑戰YAMAHA CUP，預賽第一天就遭震撼教育淘汰，今年捲土重來升上六年級，不論經驗或陣容完整度皆大幅提升，成功達成現階段目標。

BT SPIRIT名稱背後，也蘊含教練團理念，「BT象徵北投，SPIRIT則希望小朋友把足球融入生活。」許文瀚期待孩子們透過足球，建立自信與人際相處能力，讓運動成為生活一部分，面對即將到來的全國賽，團隊也期許走得更遠，「孩子們最後一年都希望留下好成績，因此訓練投入度明顯提高，正是團隊進步的核心動力。」

壓軸台北站落幕，YAMAHA CUP預賽已結束，總決賽12月13日將在台中朝馬足球場登場，來自全國各地12支晉級隊伍完成抽籤，最終分組為A組Taipei PlayOne U11、旅人U12、樂活鷹；B組 B.F.C U12、高雄Attackers、LCFC；C組小惡魔足球俱樂部、協和國小、美育中原銅南化聯隊，D組新北自強國小粉軍、小不老足球俱樂部A以及BT SPIRIT 閃電羊。

