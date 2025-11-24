自由電子報
體育 棒球 中職

中職》11/30保留名單遞交截止日 各隊戰力外名單受矚

2025/11/24 07:10

林益全。（資料照，記者塗建榮攝）林益全。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職各隊休賽季陸續進行戰力整頓，30日是各隊契約保留球員名單遞交截止日，未在名單內的選手形同戰力外，各隊可自由接觸、原球隊也可選擇簽回。

中職規章規定，各球團應於每年11月30日前，向聯盟提出該年度之所屬球員中，擬於下年度締結契約的保留球員（契約保留球員），契約保留球員人數限制最多60人。

若球團未將具次年度合約存續關係之選手，列於契約保留球員名簿內（保留名單外），該選手得在不經原球團同意之情況下，與其他球團逕行接觸並洽談合約；當該選手新合約締結生效日起，原球團必須立即終止原合約。

而根據「職業棒球選手契約書」第22條規定，「下一年度之報酬如未經選手同意，不得少於上一年度之報酬之70%。」也就是不得扣薪超過30%，保留名單外選手則無此限制。因此，30日各隊陣中高薪但長期出現傷勢或狀況起伏的選手，是否會被放在名單外重新議約，或尋求轉隊可能性，同樣備受矚目。

在30日遞交名單前，統一獅、樂天桃猿和台鋼雄鷹，皆已先後各自公告首波戰力外選手。中信兄弟、富邦悍將和味全龍，則尚未正式公告。

獅隊於10月15日公告，正式宣布釋出林益全，被釋出的還有投手阮裕智、李嘉翔和內野手楊竣翔。林益全今年生涯首次整季未上一軍，季後遭釋出。

11月16日，樂天桃猿公布首波釋出名單，旅外資歷的曾仁和赫然在列，同樣未獲續約的還有劉昱言、賴知頎、溫展樂3名投手。

台鋼雄鷹則是19日公告不續約名單，包括投手張喜凱、曾品洋、楊達翔、外野手孫易伸、巴奇達魯．妮卡兒，共5人。

