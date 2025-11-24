自由電子報
體育 即時新聞

12強奪冠週年...酸民唱衰台灣隊經典賽輸球 蔡其昌1句話嗆爆！

2025/11/24 06:00

蔡其昌嗆爆酸民。（資料照）蔡其昌嗆爆酸民。（資料照）

首次上稿 11-23 22:52
更新時間 11-24 06:00

蔡其昌嗆爆酸民。（圖翻攝自蔡其昌臉書）蔡其昌嗆爆酸民。（圖翻攝自蔡其昌臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕去年11月24日，台灣在世界12強棒球賽以4：0擊敗作為勁旅的日本，創造歷史拿下冠軍，舉國歡騰，「Team Taiwan」將全國人民的心凝聚在一塊，不少人被感動到熱淚涕零。如今一年過去了，民進黨立委、中華職棒會長蔡其昌特別在臉書PO文紀念，卻遇到酸民嘲諷只會停留在過去，還唱衰台灣隊明年經典賽會出師不利，蔡其昌看到該留言後嗆爆：「教練球員欠你的嗎？」

蔡其昌昨天（23日）在臉書PO出自己身穿Team Taiwan黑色帽T的照片：「11月24日，對全台灣的球迷來說，是一個非常重要的日子。許多球迷朋友們都很想做一些什麼來紀念這個日子？我想，明天我會穿上Taiwan的服飾，回到這令人感動與驕傲的一天。」

貼文一出吸引數千人按讚，網友紛紛表示「請國家設立台灣棒球紀念日！」、「明年的經典賽，台灣再來創造一次歷史！」、「敲碗國定假日法再加一天國家棒球日」、「Team Taiwan帽T必須穿起來」、「全台灣榮耀的日子」、「明天就穿上！一起迎接重要的日子」。

不過也有酸民留言：「可以不要一直停留過去嗎？明年經典賽假設出師不利我看你怎麼繼續蹭！」蔡其昌霸氣回覆：「打不好就再努力就好了，教練球員欠你的嗎？」其他網友看到後大讚「我喜歡這個口氣」、「會長讚啦」！

還有人批蔡其昌只會「蹭棒球」，立委正事不幹，「做好立委該做的事，整天去蹭棒球幹嘛？」蔡其昌也無奈回應：「立委的工作我每天都在做，你要假裝看不見也沒辦法！」其他人則傻眼說「這一看就是平常沒看棒球，只為顏色罵人」、「中華職棒會長蹭棒球？我黑人問號」、「笑死，他貢獻在棒球體壇有多少你知道嗎？人家立委可以做，這個也可以做的好，請不要眼紅」、「抹黑也要做好功課啊，人家是職棒會長，不做棒球相關推廣，你是不是又要來嘴人家不做事」？

