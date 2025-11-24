網球》科博利神奇逆轉勝！義大利主場完成台維斯盃三連霸

義大利主場完成台維斯盃三連霸。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕科博利（Flavio Cobolli）克服丟掉首盤、次盤還先被破發的困境，最終挾1：6、7：6（7：5）、7：5大逆轉穆納爾（Jaume Munar），力助地主義大利衛冕軍以點數2：0擊敗西班牙，完成台維斯盃三連霸壯舉。

歷史悠久的台維斯盃，為國家對抗的男網團體賽，雖然本屆爭冠雙雄，各自少了辛納（Jannik Sinner）、穆塞蒂（Lorenzo Musetti）、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）等Top10頂級球星，義大利軍團發揮波隆那主場上萬名觀眾加油的地主優勢，打頭陣的貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）以6：3、6：4擊敗布斯塔（Pablo Carreno Busta），延續個人在台維斯盃的11連勝，也讓東道主先馳得點，帶給6屆冠軍的傳統強權西班牙沉重壓力。

請繼續往下閱讀...

關鍵第2點單打，23歲的科博利再度拚出頑強韌性與鬥志，揮別開賽連丟7局的亂流，激戰近3小時戲劇性扳倒穆納爾，不但幫助義大利順勢關門，更連續第3年贏得冠軍，成為自1972年美國以來，第一個完成三連霸的國家，足令現場自家球迷瘋狂慶祝，氣氛格外熱烈。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法