紀念12強冠軍週年反被酸民嗆 蔡其昌質疑：才1年就叫活在過去？

今日蔡其昌再度發文，質疑酸民：「紅葉小巨人我都可以看30年了，12強金牌才1年就叫活在過去？」（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊去年11月24日在世界12強棒球賽以4：0擊敗日本，拿下台灣棒球史上首座12強冠軍，全台灣都因為「Team Taiwan」團結一心。不過民進黨立委、中華職棒會長蔡其昌23日在臉書PO文紀念，卻被酸民嘲諷「只會停留在過去」，當下蔡其昌便留言反擊，今日（24日）蔡其昌也在臉書再度發聲。

蔡其昌昨23日在臉書PO出自己身穿「Team Taiwan」黑色帽T的照片，並說：「11月24日，對全台灣的球迷來說，是一個非常重要的日子。許多球迷朋友們都很想做一些什麼來紀念這個日子？我想，明天我會穿上Taiwan的服飾，回到這令人感動與驕傲的一天。」

不料有酸民留言：「可以不要一直停留過去嗎？明年經典賽假設出師不利我看你怎麼繼續蹭！」蔡其昌霸氣回覆：「打不好就再努力就好了，教練球員欠你的嗎？」

而今日蔡其昌再度發文，質疑酸民：「紅葉小巨人我都可以看30年了，12強金牌才1年就叫活在過去？」不過蔡其昌後來將此文刪除，重發新貼文表示：「我想我應該要愛的教育，不酸那些生活不開心的人了，我們開心回味這一天就好。」

許多網友也留言為蔡其昌讚聲：「會長真的被激怒了！」、「因為有人希望我們不要記得台灣的榮耀啊，慶祝12強週年。」、「現場見證，永生難忘！」、「台灣尚勇啦！」、「真的！紅葉少棒可以講這麼久，12強冠軍講個十年也不為過吧。」、「12強冠軍我一直走不出來⋯⋯怎麼了嗎？」蔡其昌對此也強調：「總要為辛苦的團隊們說說話！」

