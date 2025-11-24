自由電子報
NBA》東契奇33分準大三元、詹姆斯17分 湖人險勝爵士豪取4連勝

2025/11/24 11:39

東契奇。（美聯社）東契奇。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今踢館爵士主場，在東契奇（Luka Doncic）33分準大三元領軍下，以108：106擋住對手反撲，4連勝到手。

詹姆斯（LeBron James）前役在主場面對爵士一戰復出，本季首戰繳出11分、12助攻，幫助湖人以140：126收下勝利，今在客場面對相同對手，前兩節拿下10分，加上東契奇（Luka Doncic）進帳15分，里維斯（Austin Reaves）挹注12分，助隊打完上半場握有62：55優勢，

易籃後爵士展開反撲，以一波23：9的一波流反超，湖人靠里維斯、東契奇輪流得手止血，仍帶著84：81領先進入決勝節，三巨頭在末節聯手幫助湖人持續擴大差距，一度讓領先來到13分差，不過爵士展現韌性，在馬卡南（Lauri Markkanen）2記三分球、連拿10分下在剩下41秒時追到只剩1分差。

接下來東契奇關鍵時刻2罰1中，喬治（Keyonte George）外線最後一擊失手，湖人驚險以2分差帶走勝利。

東契奇今繳33分、11籃板、8助攻，不過也出現6次失誤，詹姆斯外線4投0中拿下17分，里維斯22分、10籃板。

爵士6人得分超過雙位數，喬治27分、5籃板、8助攻，馬卡南20分、7籃板，諾基奇（Jusuf Nurkic）11分、10籃板。

