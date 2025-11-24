桌球》直落三力退伊朗 台灣U15男團連續3年闖進4強

陳凱程率領台灣隊打敗伊朗，闖進U15男團4強。（取自WTT臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕2025年世界青少年桌球錦標賽昨天在羅馬尼亞的克盧日-納波卡點燃戰火，台灣隊在U15歲組男子團體8強戰以直落三擊退伊朗，連續3年闖進4強，將和南韓隊爭奪決賽門票；U15歲組女子團體則以1:3不敵日本隊，止於8強。

2023年世青U15男團，台灣隊在郭冠宏、徐絃家和蔡賾安聯手下，連續擊退德國、南韓，直到決賽才敗給中國隊，收下隊史最佳的銀牌，去年也連克伊朗、日本，最終在4強賽以1:3不敵中國，獲得銅牌。

請繼續往下閱讀...

台灣隊今年在16強賽先以直落三解決印度隊，8強對決伊朗，打頭陣的鄭旻修先以3:1後來居上擊退阿米里；頭號單打陳凱程隨後也以3:1力克伊朗第一主力沙奇巴；第三點對抗，余奕慶第3局在10:5聽牌下雖然連續被對手化解5個賽末點，最終仍以12:10、11:4、12:10收拾羅瑞斯塔尼，順利完成關門任務。

U15女團方面，去年獲得銀牌的台灣隊，16強先以3:0輕取馬來西亞，8強對決日本隊，由今年拿下3座WTT青少年挑戰賽U15女單冠軍的左手新秀林琬容對決14歲的削球小將瓜生日咲，但林琬容第3局錯失10:9聽牌，未能將戰線拉長，最終0:3落敗。

第二點較量，呂瑀恩在局數2:0領先下雖被村松心菜逼進決勝局，最後仍以3:2拿下，為台灣隊扳回一城；郭語瑄在第三點以1:3不敵石田心美；林琬容隨後也先盛後衰，1:3遭村松心菜逆轉，台灣隊也被摒除在4強門外。

呂瑀恩擊退日本隊的村松心菜，為台灣隊搶下1點勝利。（取自WTT臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法