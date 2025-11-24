中職》傳奇名將林智勝熱心公益！ 高球名人賽3年募款738萬

林智勝與陳鏞基。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕「益球智勝 原力榮耀」2025林智勝公益高爾夫球名人賽在上週五（21）日於東華菁英高爾夫俱樂部公益開賽，由林智勝攜手台灣原住民族棒球運動發展協會共同舉辦，連續三年為偏鄉孩童募集運動發展基金。

中職全壘打紀錄保持人林智勝於2025年球季舉行引退儀式，更在引退賽中擊出生涯第305支全壘打，不僅是中職全壘打紀錄的高峰，也為林智勝職棒生涯寫下連續22個球季擊出全壘打的紀錄。

智勝告別職棒球員的身份，照顧基層棒球發展的公益熱情從未停歇，在休賽季期間展開公益高爾夫球名人賽事，賽事推出獲得各界好友與球迷的支持，名額甫開放即額滿！

開球儀式前智勝特別致詞感謝所有公益賽事的貴賓以及賽事贊助商夥伴們，他表示：「非常感謝所有的參與者，連續三年的公益賽事獲得迴響，一起與原棒協為偏鄉孩童的運動發展努力。」

此次公益賽事更是展現智勝的好人緣，擴及職棒界與藝能界，活動參與貴賓星光熠熠，職棒球星王勝偉、王金勇、林子偉、胡金龍、高國輝、陳鏞基與職籃球星陳信安，知名藝人竇智孔、陳志強、邱凱偉、民雄、楊大正、康茵茵與高球選手彭婕、高球主播邱薇而、秘魯公主Eva、樂天女孩小紫等眾星雲集的好友們。

在活動賽事中，特別安排兩個球洞做為關主洞，參賽者到指定球洞後需要與關主進行擊準與擊遠的挑戰。由職業高球選手擔任關主，擊準球洞的關主是在高球界有漂亮寶貝之稱的葉欣寧選手，擊遠球洞的關主則是SRIXON之星的林義淵選手擔任，兩位一同力挺智勝為公益增添話題。

一場致敬也是一場愛的傳遞，不僅以球會友共創愛心，智勝更在賽後安排晚宴與所有參與者分享公益的起心動念與善款運用，他表示：「很開心今天能夠與所有朋友們交流，回首第一屆的公益賽事至今，非常感動大家從各地過來參與公益賽事，一起為了原鄉的小朋友們努力，一個人能夠做的事情或許很有限，但是一群人一起做事就能撼動全台灣。」更在晚宴現場特別邀請在運動心理發展的洪紫峯老師與智勝一起分享運動心理發展的計劃以及目的，希望可以透過專業的內容跟小球員們進行深度交流，期待從上到下能夠全面讓運動心理支持運動員的心理，成為基層棒球重要的項目之一。

本屆公益賽事與晚宴公益競拍總共募集277萬8000元的善款，活動尾聲由賽事贊助商之一的台灣福興工業加碼捐贈，募集金額最終捐出310萬元。「林智勝公益高爾夫球名人賽」連續三年舉辦共募款738萬8000元，所有善款「不」扣除成本，由參加者全額匯款捐贈予「台灣原住⺠族棒球運動發展協會」作為推廣基層棒球使用。

本屆賽事由林智勝主辦，協辦單位包括國寶集團、財團法人國寶高爾夫體育運動發展基金會以及悍創運動經紀，攜手號召宣捷幹細胞生技、台灣福興工業、諾瓦材料科技、海尼根0.0零酒精、TRANZEND、SRIXON高爾夫、尚騰汽車集團_新北保時捷中心、約翰走路XR蘇格蘭威士忌、SYM三陽機車、PetGain佩健熟齡寵物保健品、台灣腎臟醫學會共襄盛舉，特別感謝贊助商夥伴們協力支持智勝一同為愛向前。

