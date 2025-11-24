中職》黃子鵬轉隊台鋼雄鷹 曾豪駒：很不捨，但呈現台灣職棒的進步

台灣隊總教練曾豪駒出席12強奪冠紀錄片《冠軍之路》記者會。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿一軍首席兼打擊教練今天以國家隊總教練身分出席《冠軍之路》紀錄片記者會，對於陣中本土王牌投手黃子鵬以5年總值6600萬簽約加盟台鋼雄鷹感到不捨，曾以教練身分共事8年的他卻認為，有自由球員轉隊呈現台灣職棒的進步。

曾豪駒指出，得知黃子鵬以自由球員轉隊當然很不捨，但還是要祝福他，他的轉隊呈現出台灣職棒的進步，「這個制度實施以來，這幾年都有球員可以獲得最好的利益，職場上就是要去追尋對自己最好的方向，每個人都有選擇，不管怎樣，選擇以後就朝著要追尋的目標，認真去做好。」

請繼續往下閱讀...

黃子鵬轉隊台鋼雄鷹後，明年球季有很多機會樂天桃猿交手，在場上從隊友變成對手，曾豪駒表示，球隊會研究黃子鵬的球路，目前談這個還太早了點，先讓球隊好好休息，「至於他是否在經典賽集訓名單內，到時候大家就看得到了。」

今年轉戰味全龍的前子弟兵朱育賢昨天在感謝祭表示，並未收到經典賽徵詢參加意願的電話，曾豪駒笑說：「電話每天都有打，但是不知道打給誰，他（朱育賢）如果想收到，我今天可以打給他。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法