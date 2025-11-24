自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》黃子鵬轉隊台鋼雄鷹 曾豪駒：很不捨，但呈現台灣職棒的進步

2025/11/24 13:20

台灣隊總教練曾豪駒出席12強奪冠紀錄片《冠軍之路》記者會。（記者陳逸寬攝）台灣隊總教練曾豪駒出席12強奪冠紀錄片《冠軍之路》記者會。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿一軍首席兼打擊教練今天以國家隊總教練身分出席《冠軍之路》紀錄片記者會，對於陣中本土王牌投手黃子鵬以5年總值6600萬簽約加盟台鋼雄鷹感到不捨，曾以教練身分共事8年的他卻認為，有自由球員轉隊呈現台灣職棒的進步。

曾豪駒指出，得知黃子鵬以自由球員轉隊當然很不捨，但還是要祝福他，他的轉隊呈現出台灣職棒的進步，「這個制度實施以來，這幾年都有球員可以獲得最好的利益，職場上就是要去追尋對自己最好的方向，每個人都有選擇，不管怎樣，選擇以後就朝著要追尋的目標，認真去做好。」

黃子鵬轉隊台鋼雄鷹後，明年球季有很多機會樂天桃猿交手，在場上從隊友變成對手，曾豪駒表示，球隊會研究黃子鵬的球路，目前談這個還太早了點，先讓球隊好好休息，「至於他是否在經典賽集訓名單內，到時候大家就看得到了。」

今年轉戰味全龍的前子弟兵朱育賢昨天在感謝祭表示，並未收到經典賽徵詢參加意願的電話，曾豪駒笑說：「電話每天都有打，但是不知道打給誰，他（朱育賢）如果想收到，我今天可以打給他。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中