足球》黃國昌指控迷你足協詐領千萬元補助 運動部：絕無包庇或拖延

2025/11/24 14:19

黃國昌。（記者田裕華攝）黃國昌。（記者田裕華攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕民眾黨立法院黨團總召黃國昌今召開記者會指控，迷你足球協會每年從政府取得高額補助，其中以造假、灌水、名實不符的單據詐領補助之弊端，詐領金額高達1614萬7164元，體育署（現改為運動部）今年3月稱該協會已繳回103萬元，但事實上到今年7月只繳回2萬，且同意迷你足協「分期付款」1410萬餘元的詐領款項，對此，運動部強調，自始自終絕無包庇或拖延等情事，且核銷牽涉違法一案，目前已進入司法調查程序。

針對黃國昌的指控，運動部澄清，「有關中華民國迷你足球協會（下稱迷你足協）溢領補助款一事，迷你足協已於113年8月27日繳回103萬3,594元，總計須再繳回1,463萬8,864元，其中2案須繳回53萬1,853元，將於114年全數繳回，目前均依期限繳納；另9案須繳回1,410萬7,011元，按比率分10年攤還。」

運動部指出，迷你足協提起分期付款協商請求，原體育署係參採法規及與會計財務相關專家學者合議討論，並以能「追討全部欠款」為前提，才同意協會進行分期還款，同時也補充，「本部全民運動署並請迷你足協務必依據規劃期程繳回溢領款項，倘若該會一期不履行或逾期履行，則視為全部到期，本部全民運動署將逕依行政執行法第11條相關規定移送行政執行署辦理行政執行，且迷你足協未繳清前，將依全國性體育團體經費補助辦法第9條規定，停止該會受理本辦法所定經費補助之申請。」

運動部全民運動署也重申，包含原體育署及目前本部全民運動署處理迷你足協一案，承辦公務人員皆本於職權執行公務，包括會計師查核以及查核結果配合移送檢調。會計師查核部分原定6個月完成，但因10年單據資料龐大，會計師花費將近10個月才完成查核、驗證以及行政簽核程序繳交最後查核報告，並非原體育署刻意拖延，自始自終絕無包庇或拖延等情事。迷你足協核銷牽涉違法一案，目前已進入司法調查程序，倘若本案有違法情事，運動部全民運動署將配合檢調提供資料與說明。

