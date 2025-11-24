棒球》12強賽紀錄片《冠軍之路》 明年1月1日上映

12強奪冠紀錄片《冠軍之路》記者會。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕世界棒球12強賽紀錄片《冠軍之路》將於明年1月1日上映，電影出品人威剛科技董事長陳立白、中華職棒聯盟會長蔡其昌、國家隊總教練曾豪駒、導演龍男·以撒克·凡亞思、滅火器樂團主唱楊大正、啦啦隊成員峮峮今天共出席記者會，並安排由楊大正創作與演唱的主題曲《今天的我》MV首播。

蔡其昌指出，來記者會前壓力很大，腦袋一半在想12強、一半在想經典賽，「但我隔壁那位（曾豪駒）的壓力更大」，棒球在台灣運動的地位很特別，台灣人看棒球比較像是戰爭，12強在很多人不看好的情況下拿到冠軍，讓很多不看棒球的人也開始看棒球，對台灣社會的影響很大，這部紀錄片能讓大家更知道，這座冠軍對台灣社會的意義。

曾豪駒表示，回想從組隊開始受到很多質疑到最終拿到冠軍，像是實現一場很不真實的夢，感謝所有勇敢做夢、全力以赴的選手一起完成這場夢，看過預告片後真的很感動，希望透過紀錄片讓大家看到選手與背後團隊的努力與心路歷程，「棒球凝聚台灣民眾的心，期盼未來繼續為台灣棒球努力。」

楊大正透露，紀錄片的主題曲是要帶領大家再次回味感動，創作過程想過很多角度，最後決定嘗試從球員角度、第一人稱，傳達選手從小對棒球萌芽、就算受挫也不放棄、最終奪冠證明自己的歷程，「希望全台灣喜歡棒球的人，不要只在贏球的時候才愛他們。」

