體育 棒球 中職

中職》牧野幸輝上任207天火速去職 樂天桃猿宣布新人事

2025/11/24 15:08

牧野幸輝。（資料照，記者林正堃攝）牧野幸輝。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕受到一連串負面新聞影響，樂天桃猿今天大動作由球團董事長森井誠之帶領召開記者會，正式宣布球團人事異動，上任僅207天的原領隊牧野幸輝火速去職，而森井誠之則將暫代樂天桃猿執行長、強化球團管理架構。

日本樂天集團在2019年12月宣布接手Lamigo桃猿後的新隊名「樂天桃猿」，且因新球團對於台灣職棒事務尚不熟悉，委由Lamigo領隊劉玠廷擔任樂天球團史首位領隊，劉玠廷也在2021年1月完成階段性任務卸任，並由原副領隊浦韋青出任領隊。到了2023年10月，樂天球團再宣布由川田喜則接任領隊，是中職首位日籍領隊，也是球團史第3位領隊。

今年5月，樂天宣布由台灣樂天棒球隊股份有限公司副董事長暨執行長牧野幸輝出任領隊，他不但是由樂天總部指派，過去在樂天市場營業部門任職，並具備5年網路市場販售相關事業經驗，且2012年自東京大學畢業的高學歷背景，也受到注目。

只是樂天今年風波不斷，不但兩度爆發食安危機，又被爆出二軍宿舍堪稱地獄級別破爛的負面消息，而在今年奪下隊史第8冠、球團史首冠後，再因撤換總教練古久保健二的方式過於粗糙，批評聲浪排山倒海而來，如今由森井誠之親自來台「滅火」，今在中職聯盟辦公室召開記者會。

