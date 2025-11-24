中職》樂天負面風波連環爆 森井代理CEO挑戰重重

森井誠之（左）。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕大陣仗宣告「新氣象」的樂天桃猿，稍早在記者會上公布，原領隊牧野幸輝卸任，森井誠之擔任代理CEO，且親自上火線回應。

樂天桃猿今年風光奪冠，但整季下來負面風波不斷，球季中兩度出現食安危機，封王遊行後隔天又被爆二軍住宿品質差，交流賽兩場出戰日、韓隊伍風光贏球，當天卻又爆出冠軍教頭古久保健二閃電卸任，選手震驚之餘，反彈聲浪不斷。

請繼續往下閱讀...

樂天負面新聞一波又一波，上任不滿一年的日籍領隊牧野幸輝數度親上火線說明，但難以讓球迷買單。

樂天重視此次記者會，昨在採訪通知上強調「樂天桃猿將攜樂天總部高層公布最新消息」，並由樂天球團董事長森井誠之親自帶隊。

森井說：「下午跟聯盟會長會議近一小時，目前為止關於選手訓練設施 飲食住宿環境 知道有很多報導 關於這些 清楚這些問題，也很抱歉讓球迷擔心。針對大家提出這些問題，我們會提出改善措施並籌備出改善小組，檢視狀況。」

森井提到：「過往作業流程有缺失，針對這些疏失會盡快改善。今天也宣布牧野領隊正式卸任，針對CEO角色會積極尋找更適合人員。但是球團營運是每天的，要度過這段過渡時間，因此我從今天開始接棒代理執行長。」

森井並說，今年8月份已更換餐飲業者，但之後仍有聲音，因此有提出更具體措施，春訓前預計再多增加一家業者，提供更多樣化選擇。至於二軍住宿，森井提到，搬遷位址已有3個選項，希望讓選手實際看過之後，聽取選手意見再作決定。

森井誠之（左）。（記者陳逸寬攝）

森井誠之（中）。（記者陳逸寬攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法