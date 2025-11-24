自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》樂天負面風波連環爆 森井代理CEO挑戰重重

2025/11/24 15:44

森井誠之（左）。（記者陳逸寬攝）森井誠之（左）。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕大陣仗宣告「新氣象」的樂天桃猿，稍早在記者會上公布，原領隊牧野幸輝卸任，森井誠之擔任代理CEO，且親自上火線回應。

樂天桃猿今年風光奪冠，但整季下來負面風波不斷，球季中兩度出現食安危機，封王遊行後隔天又被爆二軍住宿品質差，交流賽兩場出戰日、韓隊伍風光贏球，當天卻又爆出冠軍教頭古久保健二閃電卸任，選手震驚之餘，反彈聲浪不斷。

樂天負面新聞一波又一波，上任不滿一年的日籍領隊牧野幸輝數度親上火線說明，但難以讓球迷買單。

樂天重視此次記者會，昨在採訪通知上強調「樂天桃猿將攜樂天總部高層公布最新消息」，並由樂天球團董事長森井誠之親自帶隊。

森井說：「下午跟聯盟會長會議近一小時，目前為止關於選手訓練設施 飲食住宿環境 知道有很多報導 關於這些 清楚這些問題，也很抱歉讓球迷擔心。針對大家提出這些問題，我們會提出改善措施並籌備出改善小組，檢視狀況。」

森井提到：「過往作業流程有缺失，針對這些疏失會盡快改善。今天也宣布牧野領隊正式卸任，針對CEO角色會積極尋找更適合人員。但是球團營運是每天的，要度過這段過渡時間，因此我從今天開始接棒代理執行長。」

森井並說，今年8月份已更換餐飲業者，但之後仍有聲音，因此有提出更具體措施，春訓前預計再多增加一家業者，提供更多樣化選擇。至於二軍住宿，森井提到，搬遷位址已有3個選項，希望讓選手實際看過之後，聽取選手意見再作決定。

森井誠之（左）。（記者陳逸寬攝）森井誠之（左）。（記者陳逸寬攝）

森井誠之（中）。（記者陳逸寬攝）森井誠之（中）。（記者陳逸寬攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中