體育 棒球 中職

中職》樂天二軍「地獄級」住宿將改善？新任CEO提出措施

2025/11/24 16:21

（左起）森井誠之與葛城崇。（記者陳逸寬攝）（左起）森井誠之與葛城崇。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕一整季負面風波持續不斷的樂天桃猿，今天記者會上宣布重大人事異動，由金鷲社長森井誠之暫代樂天桃猿執行長，強化球團管理。

封王遊行隔天，樂天桃猿就被爆二軍主場由嘉義縣倉促北遷至桃園之後，選手宿舍則位於桃園觀音工業區的移工宿舍，設備簡陋、空間狹小，且無門禁，安全及生活品質堪憂。

針對二軍住宿，森井誠之表示，他和亞太區CEO葛城崇兩人實際走訪，認為的確真的要改善，而宿舍搬遷目前已有3選項，環境和整體狀態選擇哪個好，希望選手實際看看之後，聽了選手們意見再做決定，希望休賽季期間整頓好。

對於二軍住宿具體規劃，森井說：「我們尋找的地點是選手們練習完回去方便的地方，安全性也謹慎考量。過往都是找尋同一棟或同一區建築，但要找到合適的比較不容易，可能納入的考量是兩棟不同的建築物，若整體合適的話，這樣的方案會列入考量。」

森井說，非常能理解二軍選手努力鍛鍊自己，回宿舍一定疲累需要休息，希望能提供好好放鬆充分休息，身為主管，他會好好盡責。

（左起）森井誠之與葛城崇。（記者陳逸寬攝）（左起）森井誠之與葛城崇。（記者陳逸寬攝）

