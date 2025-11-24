徐生明少棒賽，桃園龍安國小打進8強，追平隊史最佳成績。（徐生明棒球發展協會提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕第13屆徐生明國際少棒錦標賽今天進行第3天賽事，桃園龍安國小雖在16強戰「控制」時間，以5：2淘汰韓國順天南山，隨後在8強戰也「受制」於時間，以4：7不敵台中自由國小遭到淘汰，只追平隊史最佳成績，總教練孫新堯說：「比賽規定這樣，對大家都公平。」

徐生明少棒賽規定，4強戰前每場最多打90分鐘，一旦超過就不再另開新局，龍安與順天南山之役，4局下順天南山進攻時，只剩6分鐘就滿90分鐘，順天南山若不能攻下至少3分，就要裁定結束比賽，龍安投手翁郁程不僅放慢投球節奏，由於龍安休息區在一壘側，左外野退場移動距離最遠，教練還決定更換左外野手。

順天南山盜壘失敗後形成3上3下，時間正好滿90分鐘，當主審宣佈比賽裁定結束，順天南山球員與教練錯愕，溝通無效後才悻悻離場，領隊南基相表示，當比賽時間剩不多時，裁判應加快比賽節奏，而不是讓對手一再拖延，「我們不是因為輸球而生氣，而是認為公平性有爭議，這樣輸球對小球員心理很受傷，他們為了來台灣比賽，一直很認真。」

順天南山過去連2屆拿下季軍，今年止步16強，南基相雖然生氣，賽後仍感謝師母謝榮瑤近年邀請球隊來台參賽。

翁郁程因為遠視問題，從小就戴眼鏡矯正，小學一年級開始打棒球還不太適應，現在投打都沒有問題，今天開局投出2次觸身球，只被擊出1安打，失2分，隨後3局未再失分，打擊也貢獻2支二壘打，並在3局上先攻下追平分，隊友高翔再補上2分打點三壘打，單局攻下4分逆轉戰局。

龍安在8強戰遭遇自由，雖在4局上攻下3分追到4：5只差1分時，正好也剩6分鐘就滿90分鐘，自由總教練白偉宏直接授意打者2好球前都不准揮棒，龍安後援投手蕭柏恩為加快投球節奏導致控球不穩，1出局後連續投出2次保送再投出觸身球，自由楊子玄隨後擊出2分打點安打，比賽時間已經超過90分鐘。

龍安近年發展軟式棒球為主，日前在菊島盃拿下亞軍，原鄉盃再拿下冠軍，本屆雖在8強止步，但已追平隊史在硬式少棒最佳成績。孫新堯肯定球員的表現，他表示，這批球員身體素質不錯，只是技術部份還要再加油。

