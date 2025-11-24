自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

徐生明少棒賽》桃園龍安國小打進8強 追平隊史最佳成績

2025/11/24 17:12

徐生明少棒賽，桃園龍安國小打進8強，追平隊史最佳成績。（徐生明棒球發展協會提供）徐生明少棒賽，桃園龍安國小打進8強，追平隊史最佳成績。（徐生明棒球發展協會提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕第13屆徐生明國際少棒錦標賽今天進行第3天賽事，桃園龍安國小雖在16強戰「控制」時間，以5：2淘汰韓國順天南山，隨後在8強戰也「受制」於時間，以4：7不敵台中自由國小遭到淘汰，只追平隊史最佳成績，總教練孫新堯說：「比賽規定這樣，對大家都公平。」

徐生明少棒賽規定，4強戰前每場最多打90分鐘，一旦超過就不再另開新局，龍安與順天南山之役，4局下順天南山進攻時，只剩6分鐘就滿90分鐘，順天南山若不能攻下至少3分，就要裁定結束比賽，龍安投手翁郁程不僅放慢投球節奏，由於龍安休息區在一壘側，左外野退場移動距離最遠，教練還決定更換左外野手。

順天南山盜壘失敗後形成3上3下，時間正好滿90分鐘，當主審宣佈比賽裁定結束，順天南山球員與教練錯愕，溝通無效後才悻悻離場，領隊南基相表示，當比賽時間剩不多時，裁判應加快比賽節奏，而不是讓對手一再拖延，「我們不是因為輸球而生氣，而是認為公平性有爭議，這樣輸球對小球員心理很受傷，他們為了來台灣比賽，一直很認真。」

順天南山過去連2屆拿下季軍，今年止步16強，南基相雖然生氣，賽後仍感謝師母謝榮瑤近年邀請球隊來台參賽。

翁郁程因為遠視問題，從小就戴眼鏡矯正，小學一年級開始打棒球還不太適應，現在投打都沒有問題，今天開局投出2次觸身球，只被擊出1安打，失2分，隨後3局未再失分，打擊也貢獻2支二壘打，並在3局上先攻下追平分，隊友高翔再補上2分打點三壘打，單局攻下4分逆轉戰局。

龍安在8強戰遭遇自由，雖在4局上攻下3分追到4：5只差1分時，正好也剩6分鐘就滿90分鐘，自由總教練白偉宏直接授意打者2好球前都不准揮棒，龍安後援投手蕭柏恩為加快投球節奏導致控球不穩，1出局後連續投出2次保送再投出觸身球，自由楊子玄隨後擊出2分打點安打，比賽時間已經超過90分鐘。

龍安近年發展軟式棒球為主，日前在菊島盃拿下亞軍，原鄉盃再拿下冠軍，本屆雖在8強止步，但已追平隊史在硬式少棒最佳成績。孫新堯肯定球員的表現，他表示，這批球員身體素質不錯，只是技術部份還要再加油。

徐生明少棒賽，桃園龍安國小翁郁程。（徐生明棒球發展協會提供）徐生明少棒賽，桃園龍安國小翁郁程。（徐生明棒球發展協會提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中