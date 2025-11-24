自由電子報
MLB》道奇佐佐木朗希複製塞揚生涯起步？ 157勝名將：巨大信心來源

2025/11/24 17:18

佐佐木朗希。（資料照）佐佐木朗希。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕曾在光芒拿過塞揚獎且曾效力道奇隊的157勝左投普萊斯（David Price），日前在《MLB Network》節目時，拿自身經歷對照道奇「令和怪物」佐佐木朗希，並對他有所期待。

佐佐木朗希與普萊斯生涯首年有相似之處，本季朗希10場出賽拿下1勝1敗、防禦率4.46，在球季末轉任後援投手，並意外在季後賽成為道奇牛棚救世主，9場登板拿下2次中繼成功與3次救援成功、防禦率0.84，幫助道奇隊達成隊史首次世界大賽二連霸，他也將於下賽季回歸先發。

普萊斯回顧自己的第一年時表示：「為了能在季後賽的舞台上投球，我認為我會做任何能留在大聯盟的事情。」、「在年輕的時候體驗季後賽真的非常重要。成為休息室的一員、在場上與大家並肩作戰、拿下幾個關鍵出局數。朗希做到了這一點。」

普萊斯認為：「我認為對朗希來說將是巨大的信心來源。因為我知道他在球季初曾感到沮喪，他沒有得到自己期望的結果。然而，他重新振作起來，在小聯盟找到了一些東西並健康地歸來。然後在季後賽中為道奇隊拿下了幾個最大且關鍵的出局數，這對他來說意義重大。」

普萊斯在生涯例行賽首季先發1場、後援4場，季後賽5場登板都是後援，拿下1勝0敗1次救援成功，防禦率1.59，幫助光芒打進世界大賽。隔年普萊斯轉回先發，生涯共400場出賽有322場先發，拿下157勝82敗，防禦率3.32，並在2012年拿下塞揚獎，生涯最後兩個賽季效力於道奇。

