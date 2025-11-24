NBA》勇士庫明加傷情不樂觀！ 老將哈佛德也爆出坐骨神經痛

庫明加（左）。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕金州勇士隊近期飽受傷病困擾，主力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）因雙膝肌腱炎已連缺6場，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在週日訓練後坦承「不知道」這位主力何時能歸隊，並承認傷勢比想像的要糟，此外，老將哈佛德（Al Horford）也傳出傷情。

根據《The Athletic》記者Nick Friedell報導，庫明加最初僅被列為「每日觀察」，但遲遲無法復原。柯爾透露，庫明加在週日訓練中幾乎無法參與實戰演練，柯爾在經過溝通後確認他的移動狀態不好：「我們很想他，前幾天我們看起來很疲憊，我們需要他。」

柯爾透露，球隊接下來可能需要安排庫明加進行膝蓋成像檢查，好釐清他長期缺陣的原因。柯爾坦言，庫明加也回饋自己仍感覺在場上無法良好地移動：「也許我們需要對他的膝蓋進行成像檢查，但我們必須弄清楚。」

除了庫明加外，勇士隊的傷病名單還在持續增加，老將長人哈佛德因坐骨神經痛將至少缺席一週。哈佛德是在當地時間週五輸給拓荒者隊的比賽中右腿筋受傷，球隊正安排他進行核磁共振（MRI）檢查；資深前鋒D.格林（Draymond Green）明天對陣爵士隊的比賽也出賽成疑。

