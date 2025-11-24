自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》勇士庫明加傷情不樂觀！ 老將哈佛德也爆出坐骨神經痛

2025/11/24 18:00

庫明加（左）。（資料照）庫明加（左）。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕金州勇士隊近期飽受傷病困擾，主力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）因雙膝肌腱炎已連缺6場，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在週日訓練後坦承「不知道」這位主力何時能歸隊，並承認傷勢比想像的要糟，此外，老將哈佛德（Al Horford）也傳出傷情。

根據《The Athletic》記者Nick Friedell報導，庫明加最初僅被列為「每日觀察」，但遲遲無法復原。柯爾透露，庫明加在週日訓練中幾乎無法參與實戰演練，柯爾在經過溝通後確認他的移動狀態不好：「我們很想他，前幾天我們看起來很疲憊，我們需要他。」

柯爾透露，球隊接下來可能需要安排庫明加進行膝蓋成像檢查，好釐清他長期缺陣的原因。柯爾坦言，庫明加也回饋自己仍感覺在場上無法良好地移動：「也許我們需要對他的膝蓋進行成像檢查，但我們必須弄清楚。」

除了庫明加外，勇士隊的傷病名單還在持續增加，老將長人哈佛德因坐骨神經痛將至少缺席一週。哈佛德是在當地時間週五輸給拓荒者隊的比賽中右腿筋受傷，球隊正安排他進行核磁共振（MRI）檢查；資深前鋒D.格林（Draymond Green）明天對陣爵士隊的比賽也出賽成疑。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中