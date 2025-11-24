全國中正盃柔道錦標賽盛東舉行 2千名菁英競技

全國中正盃柔道錦標賽武潭國小曾榆絜代表運動員宣誓。（中華民國柔道總會提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府與中華民國柔道總會共同主辦的「114年全國中正盃柔道錦標賽」， 24~28日於屏東縣立體育館展開5天的競技，今天（24日）舉行開幕典禮，共有2000名的菁英選手在此切磋技術，歡迎民眾前往為選手們加油打氣。

屏東縣政府體育發展中心表示，中正盃柔道錦標賽是臺灣柔道最重要的賽事之一，今年地主屏東縣來勢洶洶，武潭國小在114年全國柔道錦標賽包辦男、女團體賽冠軍，可望在中正盃再創佳績，今年全中運場上，囊括高女組與國男組團體錦標冠軍的枋寮高中，同樣不容小覷，高女組呂心潔將挑戰今年第3面全國性大賽金牌，而國男組鄭子敬及高宇恩不僅全中運奪下金牌，並且在其後舉行的全國柔道錦標賽，以壓倒性實力摘下金牌，是本屆中正盃最受矚目的新星。

另外，來自新北市的錦和高中派出47名選手大舉南征挑戰，其中有「新北最強中學生」封號的江璨安，今年印尼雅加達「2025亞洲青少年暨青年柔道錦標賽」連勝韓國、吉爾吉斯等選手，再奪金牌，女子選手楊梓妤，今年全中運奪得金牌，是本場中正盃的焦點選手，本屆競爭激烈，精彩可期。

全國中正盃柔道錦標賽在屏東舉行（中華民國柔道總會提供）

