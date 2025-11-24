自由電子報
聽奧保齡球》台灣首金來了！女子團體贏南韓奪金

2025/11/24 18:59

東京聽奧保齡球女力發威 王玉琴（左1）、林雅琴（左2）、張堯茜（右1）、陳怡妙（右2）搭檔團體賽奪我代表團首金。（運動部提供）東京聽奧保齡球女力發威 王玉琴（左1）、林雅琴（左2）、張堯茜（右1）、陳怡妙（右2）搭檔團體賽奪我代表團首金。（運動部提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣參加2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）代表團，今（24）日在保齡球賽場上女力爆發，在彼此激勵下穩健發揮，在女子團體賽為代表團奪下首面金牌。

總統賴清德聞訊後，立即拍發賀電恭賀女子保齡球隊的傑出表現，也期勉選手教練在最後一天賽程再接再厲，爭取最後的奪牌機會。

繼前一日男子保齡球在團體賽拿下銅牌後，今天女子隊也不遑多讓，上午自預賽開始，即逐局提升排名，打完六局以第一種子晉級複賽。複賽面對烏克蘭、南韓、美國、波蘭、日本、馬來西亞及德國等隊，同樣進行各一局的對戰。我國女子隊在複賽階段取得4勝3負的戰績晉級四強準決賽。

四強賽面對烏克蘭，我國先勝一局後，次局遭烏克蘭追平，決勝第三局我國女將穩定心情，採取穩紮穩打的策略，反觀烏克蘭在局末解球失誤，我國女將以202比184拿下勝利，取得晉級金牌戰的門票。

金牌戰面對同屬亞太區的南韓，我國女將頂住壓力，發揮優異的團隊實力，以173比154、211比148直落二取勝，奪下我代表團首面金牌。

