聽奧桌球》男子團體銀牌入袋 寫連6屆奪牌紀錄

2025/11/24 19:13

東京聽奧桌球男子團體賽盧仕杰（左1）、楊榮宗（左2）、王顗翔（右2）、郭岳東（右1）等選手攜手創下連六屆奪牌紀錄。（運動部提供）東京聽奧桌球男子團體賽盧仕杰（左1）、楊榮宗（左2）、王顗翔（右2）、郭岳東（右1）等選手攜手創下連六屆奪牌紀錄。（運動部提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣參加2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）代表團在賽程尾聲持續有獎牌進帳。向來表現穩定的男子桌球隊，今天在團體賽拿下銀牌，是自2005年墨爾本聽奧以來，連續六屆賽奪牌。

總統賴清德總統聞訊後，立即拍發賀電向選手、教練表達祝賀，也期勉仍有賽事的代表隊把握最後一天賽程，繼續努力、為國爭光。

台灣男子桌球隊在本屆團體賽，小組賽與中國及土耳其分在同組，以一勝一負晉級八強淘汰賽。八強賽先以3比1淘汰南韓，四強準決賽面對地主日本隊，在龐大的地主加油群眾面前，由楊榮宗、王顗翔及郭岳東輪番上陣，以3比0取勝晉級金牌戰。金牌戰再次面對中國，我國以0比3未能取勝，為我代表團再添一面銀牌。

我國男子桌球隊選手實力平均，連六屆在聽奧團體賽獲得獎牌，考驗的不只是選手實力強弱，而是隊伍長期的人才培育及穩健發展。桌球隊陣中六朝元老楊榮宗完整參與六屆奪牌歷程，從過去的年輕新秀到現在隊中壓陣的老大哥，楊榮宗與隊友王顗翔、盧仕杰及郭岳東是近兩屆聽奧的班底，四人彼此熟悉、互相砥礪，共同寫下臺灣桌球在聽奧的傳奇，也期盼國內新秀能持續茁壯，接班國家隊，續寫臺灣聽奧桌球紀錄；桌球隊賽程至此全部結束，將帶著1銀2銅凱旋歸國。

截至今日台灣代表團累計獲得1金5銀5銅，明（25）日為賽會最終賽程日。

