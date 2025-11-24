桌球》陳忞昕獨拿2勝 台灣隊逆轉印度搶下U19女團4強門票

陳忞昕貢獻兩點勝利，幫助台灣隊闖進U19女團4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕入圍今年運動菁英獎最佳新秀運動員的台南小將陳忞昕，今天在2025年世界青少年桌球錦標賽U19歲組女子團體8強戰，獨拿兩點勝利，幫助台灣隊以3:2逆轉印度隊，連續兩年晉級4強，下一場將和中國爭奪決賽門票。

去年在決賽敗給南韓隊獲得銀牌的台灣隊，今天推出世界排名46的葉伊恬迎戰達絲，前3局打完以1:2落後的葉伊恬，第4局先以11:9扳平戰局，不料，決勝局在10:7聽牌下連續錯過3個賽末點，最終以12:14遭逆轉。

請繼續往下閱讀...

16歲的陳忞昕在第二點對上19歲的柯特查，前3局同樣以1:2落後，關鍵第4局，陳忞昕在開局3:5落後時果斷地叫暫停，也成功改變比賽走向，她在重回比賽後整個人脫胎換骨，以11:9、11:2連下兩城，尤其決勝局在2平時打出一波9:0的關門攻勢，幫助台灣隊扳回一城。

第三點對抗，國泰削球好手陳佳宜也一路壓著對手打，3:0解決瓦蒂卡，助台灣隊以2:1反超。葉伊恬隨後在第四點再度披掛上陣對上柯特查，雙方再度鏖戰至決勝局，葉伊恬在開局4:0領先下未能一鼓作氣，最終10:12被逆轉，兩隊再度戰成平手。

決勝第五點，左手持拍的陳忞昕展現強大抗壓能力，以11:7、11:9、11:5收拾世界排名193的達絲，寫下對戰5連勝，也幫助台灣隊拿到4強門票。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法