自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》陳忞昕獨拿2勝 台灣隊逆轉印度搶下U19女團4強門票

2025/11/24 19:17

陳忞昕貢獻兩點勝利，幫助台灣隊闖進U19女團4強。（取自WTT官網）陳忞昕貢獻兩點勝利，幫助台灣隊闖進U19女團4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕入圍今年運動菁英獎最佳新秀運動員的台南小將陳忞昕，今天在2025年世界青少年桌球錦標賽U19歲組女子團體8強戰，獨拿兩點勝利，幫助台灣隊以3:2逆轉印度隊，連續兩年晉級4強，下一場將和中國爭奪決賽門票。

去年在決賽敗給南韓隊獲得銀牌的台灣隊，今天推出世界排名46的葉伊恬迎戰達絲，前3局打完以1:2落後的葉伊恬，第4局先以11:9扳平戰局，不料，決勝局在10:7聽牌下連續錯過3個賽末點，最終以12:14遭逆轉。

16歲的陳忞昕在第二點對上19歲的柯特查，前3局同樣以1:2落後，關鍵第4局，陳忞昕在開局3:5落後時果斷地叫暫停，也成功改變比賽走向，她在重回比賽後整個人脫胎換骨，以11:9、11:2連下兩城，尤其決勝局在2平時打出一波9:0的關門攻勢，幫助台灣隊扳回一城。

第三點對抗，國泰削球好手陳佳宜也一路壓著對手打，3:0解決瓦蒂卡，助台灣隊以2:1反超。葉伊恬隨後在第四點再度披掛上陣對上柯特查，雙方再度鏖戰至決勝局，葉伊恬在開局4:0領先下未能一鼓作氣，最終10:12被逆轉，兩隊再度戰成平手。

決勝第五點，左手持拍的陳忞昕展現強大抗壓能力，以11:7、11:9、11:5收拾世界排名193的達絲，寫下對戰5連勝，也幫助台灣隊拿到4強門票。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中