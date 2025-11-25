MLB》有資源還能砸125億留人 道奇網羅「虎王」組神級5王牌？

（左起）山本由伸、史奈爾、史庫柏爾、葛拉斯諾、大谷翔平。（本報合成照）



〔體育中心／綜合報導〕儘管老虎總管哈里斯（Scott Harris）已經聲明，陣中兩屆塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）明年將會續披老虎戰袍，但《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）依舊列出5隊史庫柏爾可能的去向，其中衛冕軍道奇便被點名在內。

鮑登提到，老虎目前傾向留住史庫柏爾，並已經向他提供延長合約，然而該報價與經紀人波拉斯（Scott Boras）想要的相去甚遠，因此他們正在等待老虎再次提出另一份報價。該報價的基準點可能會是道奇跟山本由伸簽下的12年3.25億美元大約。

值得一提的是，波拉斯通常都會讓客戶投身自由市場來測試身價，且高機率能獲得好的結果。目前老虎與史庫柏爾雙方一直有在進行溝通，預計會持續一整個休賽季。史庫柏爾距離成為自由球員只剩下1個賽季，由於他是最近幾年場上最宰制的投手，鮑登指出，史庫柏爾團隊追求一張投手史上最大約並不難理解。然而，鮑登也認為對老虎來說，可能沒有任何一位球員值得簽下4億美元（約新台幣125億）的合約，那麼在今年休賽季將他交易出去將是必然選擇。

鮑登在假設老虎願意開賣的情況下，提到5支可能出手網羅史庫柏爾的球隊，包含道奇、紅襪、大都會、水手以及洋基。其中鮑登為道奇設定的包裹為年輕投手斯漢（Emmet Sheehan）、左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）以及農場百大左投費里斯（Jackson Ferris）、百大外野手霍普（Zyhir Hope）。

道奇已經手握4張王牌，還有待開發的潛力好手佐佐木朗希，鮑登依舊認為，一支球隊的投手永遠不嫌多，因此道奇沒有理由不再去為輪值添加一位王牌投手，特別是在球隊擁有資源可以搶下史庫柏爾，並有能力跟他簽下長約的情況下。鮑登也提出另一個交易方案，就是不賣斯漢改將葛拉斯諾（Tyler Glasnow）放進包裹，如此將讓老虎得到一位還能至少控制3年的前段先發，且葛拉斯諾的合約沒有不得交易條款，第4年還有3000萬的球團選擇權。

倘若道奇真的出手網羅史庫柏爾，那麼新賽季他們將可以組成史庫柏爾、山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾、大谷翔平的5張王牌恐怖輪值。

