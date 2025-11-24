台灣不敵印度身材優勢 女子卡巴迪世界盃奪銀

台灣隊在女子卡巴迪世界盃金牌戰不敵印度奪銀。（資料照，中央社）

〔中央社〕在孟加拉舉行的第2屆女子卡巴迪世界盃今天進行冠軍戰，台灣女將在下半場攻守都不如對手的情況下，以28比35不敵強權霸主印度，不過仍拿下一面銀牌。

女子卡巴迪世界盃相隔15年後再度舉辦賽事，台灣隊預賽5戰全勝，4強再力克強敵孟加拉，闖進今天的冠軍戰。

今天開賽後雙方攻守都相當謹慎，開賽不到6分鐘，就各叫一次暫停，台灣隊始終維持小幅度領先。

不過就在台灣隊以12比9領先時，一次防守試圖撲倒對手，卻被對手掙脫摸到中線，台灣隊一口氣掉4分，雙方氣勢互有消長，上半場結束台灣隊就以16比20落後。

台灣代表隊教練蔡威暘接受中央社記者訪問時指出，「依規則，對手摸到中線時，我們只有2名選手有接觸到對手，但最後重播判決卻判我們4人出場，這一次判決真的很傷我們的士氣。」

下半場台灣女將試圖反撲，無奈印度各個人高馬大，不但力量大且有4人身高超過180公分，分數慢慢被對手拉開，最終就吞下敗仗；不過林依旻獲選為大會最佳進攻手。

賽後台灣女將們不禁紅了眼眶，這也是台灣女子卡巴迪代表隊自杭州亞運以1分差距惜敗印度後再度落敗。

蔡威暘表示，這場比賽真的輸得非常可惜，「很多次的重播判決結果都對我們不利，一些關鍵有沒有踩線的判決也都判我們失分。」

儘管再度銀恨，但蔡威暘強調，這次世界盃全隊的防守都做得很好、進步很多，跟杭州亞運時全靠進攻獲勝不一樣。

蔡威暘表示，「基本上，明年的名古屋亞運應該還會是同一批選手，回台灣後會再多做分析、多做研究，看如何才能破解印度這個長人陣。」

