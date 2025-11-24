桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢

郭冠宏獨拿兩點勝利，幫助台灣隊扳倒中國隊，挺進4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。

台灣隊過去兩屆世青先後在8強賽敗給羅馬尼亞、日本，無緣奪牌，今年8強就遭遇尋求5連霸的中國隊，打頭陣的徐絃家面對剛奪下中國全運會青年組男單冠軍的溫瑞博，一開賽就以12:10、11:9連下兩城，可惜隨後兩局在7:5、7:3領先下都未能守成，9:11、8:11連丟2局。決勝局，徐絃家克服開局2:4落後，在9平時連續正手斜線搶攻得手，11:9為台灣隊先馳得點。

請繼續往下閱讀...

徐絃家力退中國好手溫瑞博，為台灣隊先馳得點。（取自WTT官網）

世界排名63的郭冠宏隨後面對去年世青U15歲組「四冠王」李和宸，除了第2局在10:8聽牌下連丟4分外，並未遭遇太多抵抗，最終以11:6、10:12、11:6、11:5快意過關，台灣隊取得2:0聽牌。第三點對抗，16歲的林晉霆以3:11、2:11、9:11不敵中國新生代削球手孫楊。

郭冠宏和世界排名52的溫瑞博過去交手雖以2勝3負略居下風，但今年三度對決小郭拿下2勝，包括亞青男團ˋ強賽及中國青少年大滿貫賽決賽都笑到最後。

今晚再度交鋒，郭冠宏首局在9:8領先下連丟3分，9:11讓出；次局，郭冠宏在10:8聽牌下，雖連續被對手化解3個局點，仍靠著正手發球搶攻，有驚無險以13:11拿下，第3局更在3平後打出一波8:1的強攻，11:4再下一城。第4局，溫瑞博在0:3開局後迅速喊出暫停，隨後回敬一波7:0的反擊，11:5扳平戰局。決勝局，郭冠宏在3:2領先時，偷長球策略奏效，一口氣連拿3分拉開比分，最後也是靠發長球突襲得手拿到最後1分，11:6鎖定勝利。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法