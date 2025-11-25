TPBL》攻城獅洋將陣容7隊最年輕 威森一席話讓張樹人敢大膽

威森。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕找到最適合團隊的外援配置是各隊高層的課題，新竹攻城獅本季在洋將上以年輕化為主要方針，總經理張樹人透露決策背後的考量。

攻城獅上季季中補進努利時，他以24歲之姿成為隊史最年輕洋將，本季雖未與努利再續前緣，開季至今表現不俗的美籍前鋒德魯也只有25歲，去年才從NBA選秀落選，也是目前聯盟最年輕的洋將。

攻城獅是目前聯盟唯一洋將陣容平均年齡低於30歲的球隊，張樹人表示，本季在找尋洋將方面年輕化確實是一大重點，他提到，資深洋將雖較有經驗，但通常會有自己的訓練時間表，如果有時不與本土球員一起訓練，可能在默契、向心力上都有一定影響。

資深洋將沙場經驗豐富，有時更能夠帶領年輕球員城長，張樹人不諱言，由於球隊年輕球員多，過去會傾向找較有經驗的外援，但在與總教練威森討論後有了不一樣的看法，「我跟威森說，球隊在場上缺乏像士官長這樣的角色，威森說，他就是那個士官長，所以我們就比較大膽去找年輕一點的洋將。」

張樹人提到，本季的年輕新外援能與本土球員有電動、動漫等共同話題，若希望洋將長期待在球隊上，年紀太大的球員也不適合，「我們都會希望洋將適應體系後可以待下去，如果一直找30幾歲的洋將可能就比較難。」

