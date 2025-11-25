自由電子報
桌球》讓2追3逆轉南韓隊 台灣隊將與義大利爭奪U15男團冠軍

2025/11/25 07:10

鄭旻修在決勝第5點逆轉馬渶旻，為台灣隊拿下最後勝利。（取自WTT官網）鄭旻修在決勝第5點逆轉馬渶旻，為台灣隊拿下最後勝利。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣隊今天凌晨在2025年世界青少年桌球錦標賽U15男子團體賽4強賽，克服先輸兩點的劣勢，從第三點起展開絕地大反攻，余奕慶、陳凱程和鄭旻修連拿3點，最終以3:2逆轉南韓隊，繼2023年之後第二度闖進決賽，將和本屆超級黑馬義大利爭奪冠軍。

台灣隊4強賽由陣中第一單打陳凱程迎戰U15世界排名第5的馬渶旻，雙方一路纏鬥至決勝局，陳凱程在6:4領先時突然遭遇亂流連丟6分，最終以7:11落敗；第二點較量，鄭旻修和目前U15男單世界排名第一的李承洙同樣戰成2:2，決勝局鄭旻修也突然當機，1:11繳械。

左手持拍的余奕慶在第三點對上李泫澔，前兩局以11:7、11:7輕鬆拿下，第3局在10:9聽牌下雖然錯過2個賽末點，以14:16讓出，但他很快地回神，以11:7再下一城，為台灣隊扳回一城。陳凱程隨後再度提拍上陣，14:12、11:8、11:8力退南韓頭號單打李承洙，中止對戰2連敗，也順利把戰線拉長。

決勝第五點，鄭旻修面對馬渶旻打完前3局以7:11、11:8、9:11落後，但他沒有放棄，從第4局起展開反撲，以11:9、11:7連下兩城，3:2逆轉戰局。

去年和台灣隊並列銅牌的義大利隊，在U15世界排名第3法索的領軍下，連續擊退羅馬尼亞、日本隊，4強賽再以3:1扳倒尋求衛冕的中國隊，首度挺進決賽。

余奕慶在背水一戰的第三點打敗李泫澔，為台灣隊拿下第一勝。（取自WTT官網）余奕慶在背水一戰的第三點打敗李泫澔，為台灣隊拿下第一勝。（取自WTT官網）

陳凱程力退U15世界排名第一的李承洙，搶下重要一勝。（取自WTT官網）陳凱程力退U15世界排名第一的李承洙，搶下重要一勝。（取自WTT官網）

