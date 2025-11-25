2025南瀛盃國際青少年網球錦標賽開打 12國好手參賽

2025南瀛盃國際青少年網球錦標賽11月23日至30日在南市新營網球場舉行，台灣、法國、美國、俄羅斯等12個國家的優秀青少年選手參賽。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕2025南瀛盃國際青少年網球錦標賽11月23日至30日在南市新營網球場舉行，台灣、法國、美國、俄羅斯等12個國家的優秀青少年選手參賽，國內青少年排名賽「南瀛盃10、14歲C級賽事」11月29、30日同步開賽，以球會友，歡迎民眾前往觀賽。

南瀛盃國際青少年網球錦標賽為國內目前最高等級國際青少年網球賽，南市副秘書長殷世熙等地方各界人士今日出席記者會，歡迎來自國內外的球員，希望透過同場競技，拓展國際視野，也為台灣培養更多優秀的新生代網球人才。此外，邀請各國選手與貴賓在賽事之餘，品嚐台南在地美食、探訪文化景點，體驗城市的人文風采與熱情款待，相信成為大家難忘的美好回憶。

南瀛盃自2009年創辦至今已邁入第14屆，2018年起升格為國際網球總會（ITF）2級賽事，台南善化高中二年級選手林郁晨目前世界排名第51名、國內青少年排名第一，今年ITF國際青少年巡迴賽締造2金4銀佳績，並奪下今年全中運高女組單打金牌，表現亮眼。

臺南除了擁有深厚的歷史文化底蘊，也是充滿運動熱情與活力的健康城市。

