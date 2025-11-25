自由電子報
NBA》超神背後傳球帶走比賽！ 約基奇16助攻大三元打暈灰熊

2025/11/25 11:50

約基奇今天送出16助攻拿下大三元。（美聯社）約基奇今天送出16助攻拿下大三元。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上一戰主場意外敗給國王的金塊，今天客場挑戰灰熊，儘管灰熊明星禁區傑克森（Jaren Jackson Jr.）這場復出，但還是靠著約基奇（Nikola Jokic）狂送16助攻大三元帶領下，以125比115收下勝利。

金塊、灰熊兩隊今天首節命中率都不理想，分別只有35.5%和40%，第二節金塊率先找回進攻感覺，單節投出68.8%命中率，半場打完取得8分領先。

下半場易籃再戰，第三節灰熊一度下起三分雨，不過約基奇在該節結束前投進半場壓哨三分，讓金塊還是保有8分領先；決勝節穆雷（Jamal Murray）扛下得分重責，單節拿下11分，終場前1:04約基奇送出神級背後妙傳，讓華森（Peyton Watson）籃下擦板鎖定勝局。

此戰約基奇出手次數不多，全場9投5中攻下17分，不過抓下了10籃板送出16次助攻再度收下大三元，穆雷29分、華森27分、強森（Cameron Johnson）則有18分。

灰熊方面，替補中鋒蘭德爾（Jock Landale）攻下全隊最高26分，並且抓下10個籃板，威爾斯（Jaylen Wells）先發攻下22分，復出的傑克森則有16分6籃板，不過三分線只有8投1中。

