桌球》台灣U19男團大戰5點不敵印度 郭冠宏獨扛2勝成空響

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲台南小將郭冠宏今天凌晨在2025年世界青少年桌球錦標賽U19男子團體4強賽，再度獨扛2點勝利，但最終台灣隊仍以2:3不敵印度隊，無緣爭冠，和南韓隊並列銅牌。

台灣隊在8強賽靠著郭冠宏貢獻兩勝，徐絃家擊退溫瑞博，以3:1扳倒尋求5連霸的中國隊，原本奪冠形勢一片大好，不料4強賽卻遭到印度隊的擋道。

打頭陣的徐絃家面對U19世界排名第5的巴塔查爾吉，在局數0:2落後下連追2局，決勝局在開局0:5落後下也沒放棄，一路鯨吞蠶食反倒以10:9率先聽牌，但關鍵時刻，對手接發球出現幸運的擦網球躲過賽末點，情勢也急轉直下，徐絃家連丟3分，10:12飲恨。

U19世界排名第7的郭冠宏隨後挺身而出，以3:1逆轉普拉迪瓦迪，為台灣隊扳回一城。關鍵的第三點對抗，林晉霆對決巴塔查里亞，同樣先丟2局再追2局，決勝局也取得8:6領先，沒想到隨後被對手連續正手搶攻得手，一口氣連失5分，8:11功虧一簣。危急時刻，郭冠宏再度扮演定海神針，他面對難纏的巴塔查爾吉，前兩局都在7:10絕境下連續化解3個局點後，以12:10後來居上，第3局同樣在9:10落後下連拿3分逆轉戰局。

決勝第五點，徐絃家首局在4平後無謂失誤過多連丟7分，隨後兩局也都保有8:6、7:3領先，但都在尾局崩盤，最終以4:11、8:11、8:11不敵普拉迪瓦迪。

U19女團4強賽，台灣隊迎戰中國隊，推出陳忞昕、葉伊恬和吳映萱，最後分別以2:3、1:3和2:3敗給縱歌曼、姚睿軒、覃予萱，以並列銅牌作收。

