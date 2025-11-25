NBA》柯瑞轟31分 勇士大勝爵士終止3連敗

柯瑞。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰爵士，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）攻下全隊最多的31分，加上隊友火力也有貢獻，勇士最終以134：117打敗爵士，終止3連敗低潮，也避免勝率跌破50％。

已經連輸3場的勇士，其實此仗首節狀態也不佳，遭到作客的爵士窮追猛打，開局陷入0：11落後，在第1節打完也是落後一方。勇士第2節還以顏色，穆迪（Moses Moody）單節10分，希爾德（Buddy Hield）9分、柯瑞8分，勇士單節一度打出21：0猛攻，整節灌進41分，勇士半場結束67：55領先爵士。

柯瑞在第3節單節拿14分，率隊持續擴大領先，這節就直接把爵士打回原形，也讓這場比賽勝負提前定調。柯瑞此仗24投12中包括6顆三分球，斬獲31分，連3場得分突破30分大關，巴特勒（Jimmy Butler III）19分、7助攻、6籃板，替補出發的希爾德貢獻20分，穆迪也有15分進帳。

爵士方面，喬治（Keyonte George）28分、7助攻，一哥馬卡南（Lauri Markkanen）手感欠佳拿下17分，選秀大物貝利（Ace Bailey）攻下21分，猶他軍則是吞下4連敗。

