自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》柯瑞轟31分 勇士大勝爵士終止3連敗

2025/11/25 13:24

柯瑞。（美聯社）柯瑞。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰爵士，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）攻下全隊最多的31分，加上隊友火力也有貢獻，勇士最終以134：117打敗爵士，終止3連敗低潮，也避免勝率跌破50％。

已經連輸3場的勇士，其實此仗首節狀態也不佳，遭到作客的爵士窮追猛打，開局陷入0：11落後，在第1節打完也是落後一方。勇士第2節還以顏色，穆迪（Moses Moody）單節10分，希爾德（Buddy Hield）9分、柯瑞8分，勇士單節一度打出21：0猛攻，整節灌進41分，勇士半場結束67：55領先爵士。

柯瑞在第3節單節拿14分，率隊持續擴大領先，這節就直接把爵士打回原形，也讓這場比賽勝負提前定調。柯瑞此仗24投12中包括6顆三分球，斬獲31分，連3場得分突破30分大關，巴特勒（Jimmy Butler III）19分、7助攻、6籃板，替補出發的希爾德貢獻20分，穆迪也有15分進帳。

爵士方面，喬治（Keyonte George）28分、7助攻，一哥馬卡南（Lauri Markkanen）手感欠佳拿下17分，選秀大物貝利（Ace Bailey）攻下21分，猶他軍則是吞下4連敗。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中