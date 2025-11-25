冬盟》「5連安」強攻鎖定勝局！台灣海洋破日本社會人不敗金身

王念好。（中職提供）

〔記者林宥辰／高雄報導〕賽前仍是不敗之師的日本社會人，和台灣海洋隊今天午場交手，雙方形成一場投手戰，台灣海洋隊投手群輪番上陣壓制，8局上王念好二壘打開啟攻勢、陳愷佑高飛犧牲打先馳得點，終場台灣海洋4:0贏球，而開季至今8場拿下7勝1和的日本社會人，今天吞首敗。

雙方形成一場投手戰，兩隊先發投手李欣穎、樋口新各自投3局都無失分，雙方前5局打完也都沒能得分，亮點之一是台灣海洋捕手吳柏萱，前5局兩度盜壘阻殺成功，讓日本社會人兩度攻佔得點圈失敗。

請繼續往下閱讀...

台灣海洋隊6局上一度有得分契機，吳柏萱擊出二壘打，曾昱磬2出局後敲安，但後續攻勢沒能延續。

8局上，台灣海洋隊把握得分機會，王念好二壘打，吳柏萱短打成功，再靠陳愷佑高飛犧牲打，將代跑的高捷送回本壘。

9局上，社會人隊換上柿本晟弥。1出局後，高聖恩、顏郁軒連續安打，林培緯、林莛淯、王翾祐接著都敲安，連續5打席敲安，讓台灣海洋進帳3分。

台灣海洋先發投手李欣穎投3局，接著潘奕誠2局，林原裕、邱立璿、王偉軒和韋宏亮各投1局，合力完封對手。

李欣穎。（中職提供）



吳柏萱。（中職提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法