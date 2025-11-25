自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》約旦新歸化球員 杰倫今天加盟新北國王

2025/11/25 14:19

新北國王今日宣布簽下美籍得分後衛杰倫。（新北國王提供）新北國王今日宣布簽下美籍得分後衛杰倫。（新北國王提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕新北國王今日宣布簽下美籍得分後衛杰倫（Jalen Harris），補強球隊後場戰力。才剛歸化約旦的杰倫具備速度、得分爆發力，擅長利用突破與中長距離投射製造進攻節奏，可為國王在後場輪替與整體攻勢上提供更多變化。

杰倫身高 196 公分、體重 88 公斤，2020 年投入 NBA 選秀，在第二輪第 59 順位受到多倫多暴龍肯定，開啟起 NBA 職業旅程，杰倫發展聯盟（ G League）期間多次展現驚人的得分技巧，曾在芝加哥公牛體系的風城公牛單場砍下 50 分的瘋狂表現，在北美職籃系統累積了完整訓練背景與能量。隨後轉戰加拿大精英籃球聯賽（CEBL），於多支球隊效力並屢有亮眼表現，期間也入選聯盟年度陣容，展現外線火力與穩定輸出。

在結束北美賽季後，杰倫曾前往歐洲賽場發展，提升比賽經驗與對不同體系的適應性。近年他加入中國 CBA，在競爭激烈的賽事中保持一定貢獻，在 CBA 南京同曦的 2024–25 賽季，他出賽 32 場，場均約 12.5 分、3.6 籃板、2 助攻與 1 抄截，展現穩定貢獻。成熟的攻擊選擇與比賽節奏掌握。其跨聯盟的豐富經驗，使他具備在多元戰術中迅速融入的能力。

杰倫的加入將補強球隊後場深度並提升進攻層次，球團也期待具備競爭力的杰倫，擁有良好的自主進攻能力與外線威脅，能盡快融入團隊文化，為球隊帶來實質的場上貢獻。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中