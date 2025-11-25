自由電子報
冬盟》6投手合力送出完封！林振賢以黃子鵬為例鼓勵年輕投手

2025/11/25 15:25

台灣海洋隊。（中職提供）台灣海洋隊。（中職提供）

〔記者林宥辰／高雄報導〕台灣海洋隊今天4:0完封強敵日本社會人隊，讓開季8場比賽都未嘗敗績的不敗之師日本社會人，以被完封姿態吞首敗。

台灣海洋先發投手李欣穎投3局，接著潘奕誠2局，林原裕、邱立璿、王偉軒和韋宏亮各投1局，合力完封對手。6位投手當中，僅邱立璿單局2次保送，但該局製造雙殺化解危機，6位投手合計僅被擊出3安打。

賽後，台灣海洋隊總教練林振賢總結比賽，鼓勵選手說：「沒有打不敗的對手，通常都是自己被自己打敗。投手群表現很好，主要是控球不錯，雖然邱立璿有保送，但靠雙殺化解。」邱立璿今年19歲，林振賢說，以他的年紀，表現算是有膽識，若要站穩一軍則還有進步空間。

林振賢提到，有拿今年以5年6600萬大合約轉戰台鋼雄鷹的黃子鵬當例子，鼓勵年輕投手。林振賢說：「黃子鵬可以先發並拉長局數，展現出他的價值。現在或許各球團或選手個人，都有保護身體的心態，但年輕投手也有必要展現企圖心爭取先發位置。如果太過度保護，局數沒辦法增加、拉長，對年輕投手來說會比較可惜。」

自家台鋼陣中的李欣穎，林振賢提到，他的課題是4局時常常遇到瓶頸，若能突破，加上他的指叉球為主要武器，有機會是先發人選。

