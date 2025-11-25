高球》EMERS Invitational 菁英邀請賽 逾160人參賽

2025 EMERS Invitational 菁英邀請賽於東華高爾夫球場盛大舉行，吸引逾160 位企業、時尚與體育界代表，是年度備受矚目的高球盛事。（主辦單位提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕2025 EMERS Invitational 菁英邀請賽於東華高爾夫球場盛大舉行，吸引逾160 位企業、時尚與體育界代表，是年度備受矚目的高球盛事。

賽事從迎賓、開球到晚間典禮，皆規劃完善動線呈現專業水準，參與者在競技外，更能深入體驗高球文化的魅力。EMERS 總裁林靖倫表示，希望透過高球連結不同領域的菁英，打造集競技、交流與生活美學於一體的平台，今年整體流程更臻成熟，也展現EMERS 對高品質活動的投入。

參賽球友在綠茵球道展現球技，場邊體驗區則提供多元互動內容，促進交流與休憩。晚間典禮以沉穩氛圍與專業編排帶領來賓回顧賽事精彩瞬間，讓一日活動圓滿收束。

主辦單位整合多方協力夥伴，集結中華賓士、FIJI Water 斐濟水與綠洲餐車—首創熱狗堡等品牌支持，並有多家贊助鼎力相助。從球場支援、補給安排、體驗內容到現場執行皆環環相扣，使整體活動更具層次。跨界合作讓賽事在競技之外，呈現高球運動結合生活風格的多元面貌，深受球友們的肯定。

