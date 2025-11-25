經典賽》大谷翔平參戰！火腿王牌很開心、阪神金手套鐵捕起雞皮疙瘩

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天宣布參戰明年經典賽，對此有望一起入選日本武士隊的火腿王牌投手伊藤大海，以及阪神虎捕手坂本誠志郎都表達看法。

日本職棒今天頒發2025年最優秀投捕賞，央聯由阪神村上頌樹與坂本誠志郎獲獎，洋聯則是火腿伊藤大海與伏見寅威（現效力阪神）。伊藤大海受訪談到大谷確定參加經典賽時表示：「這對日本來說是很棒的事，無論是哪個層級，能一直保持為日本效力的心，我覺得很重要。」

大谷翔平今年勇奪生涯第4座全票MVP，伊藤大海說：「像他那樣成績顯赫的選手願意參加WBC，身為一名棒球迷我也覺得開心。」而伊藤大海自己也相當有望入選日本武士隊，對此他也喊話：「如果有幸被選上，我會全力以赴。」

另外，今年奪下捕手金手套、日前入選日韓交流賽的坂本誠志郎也透露：「聽到（大谷宣布參賽的）消息時，會有種起雞皮疙瘩的感覺。前陣子交流賽的過程雖然面臨許多挑戰，但能在那樣的舞台上打球、在最高殿堂較量，這就是職棒選手的目標。」

坂本誠志郎坦言：「光是想到有機會能跟世界第一的選手並肩作戰，就讓我整個興奮起來。而我們的目標是在那之中贏球、成為世界第一。如果真的能一起參賽，我一定會全力以赴。」

