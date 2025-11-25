TPBL》海神掰了搞氣氛的洋將 找來止敗救世主布里茲克獲單週MVP

海神洋將布里茲克獲單週MVP。（TPBL提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕高雄全家海神洋將布里茲克（Bogdan Bliznyuk）以其全能身手與卓越的團隊貢獻，成功帶領球隊終結六連敗低潮，榮獲TPBL例行賽第七週單週最有價值球員（MVP）。

海神於11月19日客場挑戰桃園台啤永豐雲豹，面對連敗壓力，布里茲克的表現是這場比賽極其重要的制勝因子，他以28分、11籃板、12助攻的大三元數據，主導了場上的節奏，而他在進攻端，穩定的中距離投射與犀利的突破上籃為球隊持續供輸火力，另外在防守端，他積極爭搶籃板，貢獻抄截，展現了極高的比賽智商與決策能力。尤為關鍵的是，他在比賽膠著時刻的組織與控球，讓海神的團隊進攻更為流暢，為隊友創造了多次得分機會，展現團隊球風。

請繼續往下閱讀...

布里茲克的全能表現也有效串聯並激發了本土隊友的火力。本土好手蘇文儒此役繳出高達31分，兩人合力撐起球隊的攻防核心。當終場哨音響起，海神終於迎來久違的勝利，球隊上下士氣大振。隊長余純安賽後難掩興奮，更直接向布里茲克表達感謝：「Thank you for coming」，這句話是對布里茲克幫助球隊走出低谷的重要貢獻表示肯定。

布里茲克在場上的全能表現，不僅是幫助球隊止敗的關鍵，也彰顯了他作為單週MVP的價值：得分、籃板、助攻與防守全面兼備，每一個決策與動作都對球隊勝利至關重要，為海神注入了久違的信心與氣勢。對於獎項，布里茲克謙虛表示：「最想感謝的還是我的隊友和教練，謝謝他們幫助我適應在台灣的生活，讓我能順利融入這支球隊。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法