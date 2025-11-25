網球》謝政鵬澳網外卡賽男雙開胡！與日本好友擊敗中國地主

謝政鵬與桑提蘭。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕今年職業網壇賽季進入尾聲，2026年澳洲公開賽亞太區外卡賽本週在成都進行，剛結婚的台將「A鵬」謝政鵬今日奏捷，攜手日本搭檔桑提蘭以6：1、7：6（7：2）擊敗中國地主人馬羅俊昊／王亨洲，第6種子「台日聯軍」開胡晉級男雙8強，持續朝著冠軍以及澳網大滿貫會內門票邁進。

謝政鵬本月初才與好友桑提蘭在三太子盃台北主場躋身4強，34歲的他舉辦婚宴過後，馬不停蹄轉戰四川，「台日聯軍」延續臨場默契與手感，今日初登場面對羅俊昊／王亨洲穩紮穩打，開賽接連3破壓制東道主人馬，順勢先馳得盤。次盤，A鵬組合又克服先遭破發劣勢，積極搶攻回破把戰線逼進搶7，最終兩人連下6分，直落2鎖定勝利，8強遭遇印度第3種子勁敵尼東切齊揚（Jeevan Nedunchezhiyan）／拉馬納坦（Ramkumar Ramanathan）。

本屆澳網亞太區外卡賽冠軍，可直接晉級明年元月大滿貫會內舞台，我國共5人角逐，除了男雙率先開紅盤的謝政鵬，梁恩碩女子單、雙打出擊，另有卓宜萱／卓宜岑、李羽芸各自拚女雙。

