路跑》2026台新女子馬開放報名 「千金小姐」獎金加碼還能抽2場海外馬名額

2026台新女子馬拉松今天開放報名。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2026 TS WOMEN RUN 台新新光女子路跑將於2026年4月12日於台北市政府市民廣場開跑，今天下午4點報名正式啟動，包含半程馬拉松、10公里及3公里，共計1萬2000個名額。

台新新光女子路跑攜手國際賽 打造女性跑者夢想舞台2026台新新光女子路跑正式與東京澀谷表參道女子路跑簽訂合作協議，成為姐妹賽事，並將提供免費參賽名額。此外，作為全球最大規模的女子馬拉松賽事，女性跑者相當嚮往的「名古屋女子馬拉松」，亦提供參賽名額。凡報名參加本屆女子路跑的跑者，皆可獲得抽獎資格，有機會踏上兩大國際賽事舞台。台新新光金控期望讓跑者有機會站上國際賽場，見證世界舞台上的女性運動力量。

比賽另一亮點是2025年新設立的「千金小姐」獎金制度帶來顯著成果，讓整體完賽成績明顯提升，半程馬拉松前100名的完賽時間平均提前近10分鐘，官方指出，第100名成績是1小時44分31秒完賽，至於10公里組則進步了5分38秒。因應廣大跑者熱烈迴響，本屆賽事不僅延續此激勵機制，更進一步將獎金金額加倍：半程馬拉松與10公里組的總成績前100名，將分別可獲得2000元與1000元的激勵獎金，鼓勵更多女孩突破自我、挑戰極限。

另外，贊助夥伴adidas推出專屬訓練營，被專業配速團隊包圍，配速員從每⼀次的訓練陪你跑到賽道上。訓練營更是提供多對⼀的訓練⽅式，配速員將跑者包圍，讓跑者享受多⽅位照料及服務，讓更多跑者挑戰無痛完賽，協助學員⼀起跨出舒適圈，勇敢挑戰⾃⼰，達成完賽的⽬標。

adidas教練晨皓今天出席報名記者會也分享訓練計畫，他說：「要準備一場半馬，單次訓練可拉長時間，循序漸進的安排跑量，另外，一週要排一次長距離，不要過度操勞。」而AR隊長楊婷婷則推薦可參加10公里賽事，因為距離不會太長，但又需要訓練，她說，其實台灣純女子馬拉松的賽事較少，自己參賽過也覺得氛圍很好。

而2025年首度辦理，便廣受好評的3公里寵物組，本屆也將持續辦理，無論是什麼寵物，只要熱愛運動的女孩們都能帶著心愛的寶貝參賽，陪伴彼此在友善寵物的賽道上共同奔馳、加深情感連結。賽後現場更規劃寵物健康諮詢及寵物攝影等豐富活動，邀請所有「毛小孩媽媽們」攜愛寵一同上場奔跑，留下專屬於你們的動人回憶。

