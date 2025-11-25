自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 路跑

路跑》2026台新女子馬開放報名 「千金小姐」獎金加碼還能抽2場海外馬名額

2025/11/25 16:21

2026台新女子馬拉松今天開放報名。（記者吳孟儒攝）2026台新女子馬拉松今天開放報名。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2026 TS WOMEN RUN 台新新光女子路跑將於2026年4月12日於台北市政府市民廣場開跑，今天下午4點報名正式啟動，包含半程馬拉松、10公里及3公里，共計1萬2000個名額。

台新新光女子路跑攜手國際賽 打造女性跑者夢想舞台2026台新新光女子路跑正式與東京澀谷表參道女子路跑簽訂合作協議，成為姐妹賽事，並將提供免費參賽名額。此外，作為全球最大規模的女子馬拉松賽事，女性跑者相當嚮往的「名古屋女子馬拉松」，亦提供參賽名額。凡報名參加本屆女子路跑的跑者，皆可獲得抽獎資格，有機會踏上兩大國際賽事舞台。台新新光金控期望讓跑者有機會站上國際賽場，見證世界舞台上的女性運動力量。

比賽另一亮點是2025年新設立的「千金小姐」獎金制度帶來顯著成果，讓整體完賽成績明顯提升，半程馬拉松前100名的完賽時間平均提前近10分鐘，官方指出，第100名成績是1小時44分31秒完賽，至於10公里組則進步了5分38秒。因應廣大跑者熱烈迴響，本屆賽事不僅延續此激勵機制，更進一步將獎金金額加倍：半程馬拉松與10公里組的總成績前100名，將分別可獲得2000元與1000元的激勵獎金，鼓勵更多女孩突破自我、挑戰極限。

另外，贊助夥伴adidas推出專屬訓練營，被專業配速團隊包圍，配速員從每⼀次的訓練陪你跑到賽道上。訓練營更是提供多對⼀的訓練⽅式，配速員將跑者包圍，讓跑者享受多⽅位照料及服務，讓更多跑者挑戰無痛完賽，協助學員⼀起跨出舒適圈，勇敢挑戰⾃⼰，達成完賽的⽬標。

adidas教練晨皓今天出席報名記者會也分享訓練計畫，他說：「要準備一場半馬，單次訓練可拉長時間，循序漸進的安排跑量，另外，一週要排一次長距離，不要過度操勞。」而AR隊長楊婷婷則推薦可參加10公里賽事，因為距離不會太長，但又需要訓練，她說，其實台灣純女子馬拉松的賽事較少，自己參賽過也覺得氛圍很好。

而2025年首度辦理，便廣受好評的3公里寵物組，本屆也將持續辦理，無論是什麼寵物，只要熱愛運動的女孩們都能帶著心愛的寶貝參賽，陪伴彼此在友善寵物的賽道上共同奔馳、加深情感連結。賽後現場更規劃寵物健康諮詢及寵物攝影等豐富活動，邀請所有「毛小孩媽媽們」攜愛寵一同上場奔跑，留下專屬於你們的動人回憶。

2026台新女子馬拉松今天開放報名。（記者吳孟儒攝）2026台新女子馬拉松今天開放報名。（記者吳孟儒攝）

2026台新女子馬拉松今天開放報名。（記者吳孟儒攝）2026台新女子馬拉松今天開放報名。（記者吳孟儒攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中