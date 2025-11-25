自由電子報
日職》最佳九人暨DH名單出爐！阪神7人成最大贏家、樂天宗山壘創紀錄

2025/11/25 17:41

央聯年度最佳九人。（取自日職官方X）央聯年度最佳九人。（取自日職官方X）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒今天公布兩聯盟最佳九人暨指定打擊得主，其中阪神虎有7人獲獎為最多，追平央聯紀錄，樂天大物宗山壘則是首年就勇奪洋聯年度最佳游擊手，創下睽違44年的紀錄。

中央聯盟冠軍阪神在年度最佳九人當中包辦7個席次，除了刷新隊史紀錄之外，也追平1953年巨人隊所寫下的央聯紀錄，入選的分別是村上頌樹（投手）、坂本誠志郎（捕手），大山悠輔（一壘）、中野拓夢（二壘）、佐藤輝明（外野）、森下翔太（外野）、近本光司（外野），巨人游擊手泉口友汰首次獲獎，中日外野手岡林勇希則是3度奪獎。

太平洋聯盟共有8人首度獲得年度最佳九人肯定，這也是睽違20年來的頭一遭，由奪下聯盟冠軍與日本一的軟銀隊入選最多，莫伊尼洛（投手）、、牧原大成（二壘）、柳町達（外野手）、周東右京（外野手）4人獲選。樂天大物宗山壘在新人年就勇奪年度最佳游擊手，成為自1981年西武獅石毛宏典之後，洋聯相隔44年第3位菜鳥球員獲獎，另一位為1967年東映（現為日本火腿）的大下剛史。

洋聯其他入選者分別是首次獲獎的歐力士捕手若月健矢、外野手中川圭太、西武一壘洋砲奈文（Tyler Nevin）、樂天三壘手村林一輝，以及連續2年拿下最佳指定打擊的火腿洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）。

洋聯年度最佳九人暨DH。（取自日職官方X）洋聯年度最佳九人暨DH。（取自日職官方X）

