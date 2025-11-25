自由電子報
體育 棒球 中職

冬盟》楊祥禾敲團隊首轟坦言「滿意外的」 透露彭政閔協助調整打擊

2025/11/25 17:51

楊祥禾擊出台灣山林隊本屆團隊首轟。（資料照，中職提供）楊祥禾擊出台灣山林隊本屆團隊首轟。（資料照，中職提供）

〔記者林宥辰／高雄報導〕台灣山林隊昨一度靠著楊祥禾逆轉3分砲，面對強敵日本社會人隊取得領先，無奈8、9兩局被各得4分，最終6:13不敵對手。

楊祥禾生涯一、二軍都尚無開轟紀錄，進職棒首轟就出現在昨天，且是台灣山林團隊首轟。楊祥禾坦言：「滿意外的。集訓的時候看大家打都很厲害，勛傑、佳樂跟阿瑋（張仁瑋）都是，本以為應該是他們會先開轟。」

台灣山林總教練彭政閔，也是中信兄弟農場主管。提到楊祥禾時，彭政閔說：「之前因為打擊的關係，比較長時間是在二軍。但不管是我們還是一軍教練，都有持續幫助他。之前的打擊型態，想嘗試不一樣的方式，但造成一些落差，調整沒有太多成效。前陣子他主動跟我聊，溝通一下想法，混合一下打法，目前看起來狀況有比較好。」

楊祥禾說，去年球季結束後，就有尋求彭政閔和郭峰駿兩位教練的意見，修正打擊姿勢，他解釋：「其實動作上差不多，只是看球的角度有修正。去年一開始覺得力量要拉上來，重量也有做、並從打擊機制去調整，但機制上有些原本屬於自己的東西跑掉。」

楊祥禾說，與彭政閔討論的結果，把剛進職棒時感覺找回來，力量有所進步並配合原本自己的優勢。

提到母隊中信兄弟隊內競爭，楊祥禾自知競爭激烈，他說：「進來那年就知道競爭一定激烈，阿坤（江坤宇）去年受傷時，有機會上一軍舞台看看，也感受到競爭。現在比較看開，就做好自己該做的、有缺點就想辦法更進步。」

