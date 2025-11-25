自由電子報
MiLB》獲選小熊農場最佳球員！台灣混血重砲「龍仔」：汗水與淚水的結晶

2025/11/25 19:14

強納森．龍獲選小熊農場最佳球員。（取自小熊官方X）強納森．龍獲選小熊農場最佳球員。（取自小熊官方X）

〔體育中心／綜合報導〕有望為台灣征戰2026年世界棒球經典賽的小熊3A混血重砲「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long），在小聯盟3A首年表現亮眼，季後獲選為小熊年度最佳小聯盟球員。對此，強納森．龍受訪表示，這個獎項對他而言意義重大。

23歲的強納森．龍本季首度從小聯盟3A開季，效力於愛荷華小熊隊，出賽140場繳出23支二壘安打、20轟、91打點和打擊率0.305的亮眼成績，157安高居3A東區聯盟最多，壘打數246排名第2，並在安打、打點、壘打數與得分都在今年小熊農場系統中高居第一。

強納森．龍的157安是自2006年飛力士（Felix Pie）的158安後，小熊3A隊史單季最高紀錄。此外，他也是今年小聯盟中少數能達成「150安、20轟」的球員，本季只有3人做到過。強納森．龍曾寫下連續35場上壘，創下愛荷華小熊隊史最長的上壘紀錄，他也因而入選3A明星隊。

強納森．龍被《MLB Pipeline》評為小熊農場第7號新秀，得知拿下小熊年度最佳小聯盟球員，他表示，這個獎項對他而言意義重大，「一整年累積的努力、準備、汗水與淚水都化成美麗結晶，能獲得這樣的認可真的很棒。」

強納森．龍透露，他今年休賽季的重點是降低滾地球比例，並提升腳程，為2026年拚上大聯盟做好準備，希望明年一開始就能打出好表現，並把這股氣勢延續整季，只要持續遵循自己的計畫，其他的結果就順其自然。

